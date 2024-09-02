陳正犖：英鎊澳元短期料強韌

在這種背景下，我們認為歐元兌美元在3個月內可能處於1.10附近，因為歐央行也可能與聯儲局同步減息。

在英倫銀行謹慎態度的支持下，英鎊兌美元未來3個月內也可能在1.29附近保持強韌。日圓短期內最有可能進一步走強，因為日本央行可能繼續加息，任何市場波動的升級也將提振對避險貨幣的需求。

在商品價格降溫和中國經濟增長放緩的背景下，加元和離岸人民幣可能繼續走軟。澳元預計將繼續受到相對強硬的澳洲央行政策和金價走強的有力支持。與此同時，紐元可能面臨更多下行風險，因為新西蘭央行在上次減息後轉向鴿派立場。

渣打香港財富方案高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]