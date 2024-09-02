陳正犖：英鎊澳元短期料強韌

【明報專訊】未來3個月我們適度看淡美元，美國住房和通脹數據顯示出降溫迹象，聯儲局主席鮑威爾表示是時候開始減息。在經濟「軟着陸」情况下，聯儲局有望在年底前減息75個基點，但同時地緣政治緊張局勢下的避險需求和技術因素，將會限制對美元的不利因素。因此我們預計美匯指數短期內或整固，3個月預測為100，這預測與外匯市場目前仍處於2022年後波幅區間，而且外匯波動率重回5年平均水平的形勢保持一致。
在這種背景下，我們認為歐元兌美元在3個月內可能處於1.10附近，因為歐央行也可能與聯儲局同步減息。
在英倫銀行謹慎態度的支持下，英鎊兌美元未來3個月內也可能在1.29附近保持強韌。日圓短期內最有可能進一步走強，因為日本央行可能繼續加息，任何市場波動的升級也將提振對避險貨幣的需求。
在商品價格降溫和中國經濟增長放緩的背景下，加元和離岸人民幣可能繼續走軟。澳元預計將繼續受到相對強硬的澳洲央行政策和金價走強的有力支持。與此同時，紐元可能面臨更多下行風險，因為新西蘭央行在上次減息後轉向鴿派立場。
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