《幫你格價》：出糧戶口優惠全面睇

明報記者 劉敬華

一般而言，月月出糧的打工仔只要事先於提供出糧戶口服務優惠的銀行進行登記，再通知僱主更改自動轉帳出糧戶口至該銀行，便可獲現金回贈或信用卡免找數簽帳額優惠，個別銀行的現金回贈優惠可逾千元，但要留意此類針對出糧戶口服務的現金回贈設薪金要求，並需持續使用出糧服務，方可獲得優惠，轉換支薪銀行前宜先了解相關優惠條款。

現金回贈或逾千元 設薪金要求

以渣打銀行的出糧戶口迎新優惠為例，該優惠可提供高達1200元現金回贈或1.2萬「亞洲萬里通」飛行里數，經網上申請可享額外300元獎賞，惟需於推廣期內在該行開立指定戶口，並於出糧戶口開立日後兩個月內，透過該行自動轉帳出糧服務每月存入薪金至出糧戶口，其金額須達2萬元或以上，同時維持自動轉帳出糧服務和其綜合理財服務（包括「快易理財」、「Premium理財」、「優先理財」及優先私人理財）直至迎新優惠之相關獎賞存入時，方可於2025年3月31日或之前存入現金回贈，或於2025年5月15日或之前存入飛行里數。還要留意，若存入每月薪金金額介乎2萬至5萬元以下，同一優惠下只可獲400元現金回贈或4000「亞洲萬里通」里數。倘若有關客戶每月存入的薪金金額並不相同，將按於出糧戶口開立日後首3個月存入出糧戶口之平均每月薪金金額計算。

是次比較的6間銀行出糧戶口服務優惠，當中3家銀行有提供現金回贈/獎賞優惠，其中以交銀香港「S2出糧戶」迎新推廣的薪金要求門檻較低，每月平均出糧金額的最低要求為1萬元，該行合資格客戶於即日起至今年9月30日期間經分行或網上銀行成功登記「S2出糧戶」服務，於指定出糧期內連續3個月錄得自動轉帳出糧紀錄，且每月平均出糧金額介乎1萬至4萬元以下，可獲300元現金獎賞。

換支薪銀行宜考慮自身理財需要

不過，轉換支薪銀行應考慮所選銀行是否切合自身理財需要，如是否常用銀行、分行網絡是否便利，又或手機銀行應用程式介面是否方便易用等，切勿只着眼於一次性優惠而轉換銀行。其實，要獲取出糧戶口優惠，也不一定需要轉換接收薪金銀行，基於不少銀行的出糧戶口優惠亦接受於其他銀行設立常行指示，將資金透過定期自動轉帳存入，如信銀國際「出糧plus」戶口尊屬獎賞，除接納由申請人之僱主透過自動轉帳存入的薪金外，亦接受申請人於其他銀行建立全新的常行指示按月存入的資金。

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