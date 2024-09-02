袁國守：運動品牌「新勢力」On可留意

安踏中期業績上周出爐，成績不錯，中期純利增62.6%至77.21億元人民幣，且公司表示，決定視乎市場情况，於18個月內擬動用不超過100億元回購股份，刺激股價一度突破80元關口，創1個月新高。多家證券商對安踏持正面看法，如大摩預計安踏很大機會獲得重新評估，維持「增持」評級，目標價117元。

可是，審慎一點看，中國消費疲軟，即使擁有多品牌的競爭優勢，惟難保安踏往後「絲毫無損」。還值得留意，安踏年初交出旗下品牌安踏及FILA增長指引均為雙位數，惟上周將FILA旗下子品牌（潮牌及童裝）的增長指引向下修訂為高單位數，但集團管理層稱，FILA主品牌全年目標沒有改變，仍然維持增速雙位數指引。另外，按近日市况，回購消息「藥力」有限，相關個股上升動力未必持久，加上安踏短期升勢頗急，不建議高追，待回吐後吸納較穩陣。

若想從體育用品板塊尋寶，外圍還有不少選擇，如論「增長」，不可不提近年廣受運動愛好者追捧的On。這個來自瑞士的運動鞋品牌On，在歐美大熱，近日此風吹至亞洲包括內地和香港，其跑鞋走的是中高檔路線，售價一般較Nike（美：NKE）及Adidas（德：ADS）貴一些。令人津津樂道的是，瑞士網球巨星費達拿在2019年入股On，據報他當年投資5400萬美元獲得3%股權，而On在2021年上市，集資7.46億美元，目前市值約150億美元。

何以說On比安踏更似增長股？數字會說話，先看股價，年初至今計，On累漲74%，安踏升1.4%，期內Nike及Adidas分別跌23%及升28%，可見On股價表現遠遠拋離同行。業績方面，On在2024年首季純利錄得9140萬瑞士法郎（約8.4億港元），按年增逾1倍；今年第二季，純利3080萬瑞士法郎（約2.8億港元），按年增8.3倍。

近日On重申其全年指引，按固定匯率計，預計2024年淨銷售額最少增長30%，相當於22.6億瑞士法郎（約209億港元）。華爾街大行亦多看好此體育用品「新勢力」，其中瑞銀調升On目標價，由53美元升至55美元，並予「買入」評級。

當然，作為高增長股份，估值很少會便宜，On的預測市盈率為52倍，遠高於安踏的15倍。再者，買股票睇前景，一旦往後盈利增速放緩，高估值股難免急速回吐，加上On獲美國股壇名嘴Jim Cramer長期「加持」，近日更建議加磅，而此君被外國網民視為「燈神」，因此也是宜吸不宜追，並應以注碼控制風險。

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[袁國守 投資心戰室]