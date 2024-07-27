7-11港特許權會否有變惹關注 母企獲OK洽購 怡和旗下DFI持港業務

明報記者 陳偉燊

ACT為了部署今次洽購行動，正物色加拿大魁北克儲蓄投資（CDPQ）、加拿大年金計劃投資委員會（CPPIB）及安大略省教師退休基金（OTPP）等，聯手進行今次收購，但是尚未達成協議。根據外電彭博報道，Seven & i亦據稱尋求日本監管當局保護，要求擬收購方要在增購股權至10%前、需預先向其發出通知，實行打「防衛戰」。

CP All擁泰國柬埔寨等特許權

正當準買賣雙方角力之際，Seven & i多個地區特許權經營商，包括擁有港澳、南中國及新加坡地區特許權的DFI零售，在泰國、老撾、柬埔寨營運的卜蜂集團旗下CP All（泰：CPALL）、韓國樂天集團、台灣統一集團旗下統一超商等，均未有因應今次潛在收購發布任何跟進消息。

至於7-11最大地區特許經營商CP All，更在8月中刋發的第二季度業績展望直言，計劃在泰國增開700間便利店，看來未見受日本授權方可能被收購的影響。本報曾經就有關ACT收購Seven & i事宜對業務影響向DFI零售查詢，最終未見回應。

DFI便利店業務貢獻營運溢利3.6億

現時DFI零售經營7-11便利店地區經營權，早於1981年原為母公司怡和控股從當時總部仍在美國的7-11, Inc（現為Seven & i旗下）獲授權，到1989年再由牛奶國際收購該經營權至今。據DFI於6月底止中期業績報告指出，便利店業務在有利的產品組合，並轉向非香煙類產品銷售等策略支持下，為其貢獻4650萬美元（約3.63億港元）營運溢利，按年大增72.8%，相當期內整體營運溢利26.1%之譜。這反映出營運歷程在DFI零售長達35年的7-11，深植該集團業務體系，形成不可或缺部分。目前本港OK便利店業務由ACT直接經營，儘管7-11日本授權方股權是否有變仍是未知之數，但是一眾與其長期合作的7-11地區經營商未來會否出現變化，投資市場正拭目以待。