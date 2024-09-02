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經濟
新股巡禮

美的業績佳 面對內需弱挑戰

【明報專訊】9月本港新股市場或會熱鬧一點，事源A股家電龍頭企業之一美的集團（深：000333）來港上市申請已通過上市聆訊，大有機會短期在港開始招股，市場消息指是次美的來港集資最多30億美元（約234億港元），若然屬實，單計其H股市值已較恒指成分股藥明康德（2359）、新世界發展（0017）及中升（0881）為高，有望成為今年本港新股市場集資王。

撰文 旻晞

美的早於去年已公布來港發行H股計劃，去年10月首次向港交所遞表，及後失效後再於4月入表，至上周五通過上市聆訊。路透社旗下IFR同日引述市場消息指出，美的最快本周於香港開始路演，又指集團目標是月內完成香港上市。根據美的7月底獲中證監備案，最多可發行6.5億股，並按上周其A股收市價64.75元人民幣計，集資最高可逾463億元，但一般來說H股定價會較A股有大幅折讓，若然以市傳的集資額234億元計算，H股折讓可能達49%，這折讓幅度亦非異常，2022年天齊鋰業（9696）來港上市H股定價便較當時A股價折讓43%。

港上市可添融資渠道 利拓海外

再者，按上周五美的A股收市價，市值為4973億元，市盈率約15.83倍。而在港上市的家電股目前估值相當低殘，海爾智家（6690）市盈率12.26倍；海信家電（0921）市盈率才8.95倍；美的要吸引投資者、其H股定價亦自然不能太進取。况且，美的管理層來港上市，其志不在「錢」。

今年4月美的集團舉行2023年度股東大會，會上美的高管回應投資者稱，赴港上市不是為了募集資金。「最根本的原因是港股具備突破性、便利性和快速性。」如何不缺錢？截至今年6月底，美的手頭現金有515億元（人民幣，下同），按年增加8.3%；資產負債比率65.2%，較去年底略增1.06百分點，錢是不缺，但總是愈多愈好吧。到港上市對美的來說既能增加融資渠道，更重要是有利其海外拓展市場。

上半年內地空調市場零售額跌14.5%

美的要急於拓展海外市場也能理解，主要便是增長問題。今年內地白色家電市場相對疲弱。美的中期報告引述奧維雲網推總數據，指今年上半年內地白色家電零售市場規模達到2319億元，按年跌7%；又指從內地家電市場分品類來看，空調行業經歷了2022至2023年市場大年，2023年下半年進入補庫階段，但2024年整體零售端需求疲軟，疊加今年天氣因素影響較大，預判今年市場需求會呈現回檔趨勢；上半年內地空調市場零售額1114億元，按年便跌14.5%，除高基數效應因素外，亦受到內地房產景氣連續走低，內地頻降雨等外部因素影響，總體形容空調市場內銷需求偏弱。

反之，上半年內地家電出口規模便實現較快增長，根據海關總署數據顯示，今年上半年中國家用電器累計出口金額3479億元，按年升18.3%。此消彼長，穩守內地「一哥」地位的美的，自然亦要想想如何進一步拓展海外市場。

今年上半年，按收入劃分，美的海外市場收入佔比已達41.92%，與內地市場幾乎平分，產品已銷售至全球超過200個國家及地區。美的指出，已構建全球研發、製造及銷售網路，具備全球化發展能力，在海外10個國家設有17個海外研發中心；在全球擁有43個主要生產基地中有22個海外生產基地，實現了全球生產和交付。

上文提及內地空調市場，事關按目前美的收入看，最大收入來源便是空調產銷，往績顯示其收入佔比穩佔於三成以上，其後為洗衣機及雪櫃，以及「廚電其他家電」。值得留意的是，美的是次來港的招股文件當中，與A股報表將主營業務按產品分為暖通空調、消費電器，以及「機器人、自動化系統及其他製造業」不同，本港招股文件將主營業務直接分為智慧家居業務、商業及工業解決方案兩大板塊，採用的是針對「企業」和「消費者」客戶群作分類。若根據這分類法，去年美的有67.8%收入來自消費者市場；餘下為商業及工業市場，業務分類的不同，目的或指在迎合海外投資者的習慣。

中期盈利雙位數升 A股受捧

按去年銷量及收入計，美的為全球最大的家電企業，按銷量計市場份額為7.9%，按銷量計，在家用空調、洗衣機、雪櫃及廚電及其他家電均能躋身全球前三名，市場份額分別為23.7%、14.2%、10.5%及6%。

業績方面，今年上半年集團於整體市場不景氣下，收入及盈利保持雙位數上升（見表），毛利率亦見擴張，但相較同業如海爾智家或格力電器（深：000651），其毛利率水平仍相對較低。不過，論股價表現美的今年股價表現亦不失禮，年初至上周五止，其股價累計上升25%，絕對跑贏大市，同期深成指數累跌12%；亦跑贏同業海爾智家（累升13.6%），卻跑輸格力（累升33%）。

是次美的來港集資，資金用途主要包括用於全球科技研發，以及智能製造體系的持續建設及供應鏈管理升級，亦將用於完善全球銷售網絡，提高自有品牌的海外銷售等。截至最後可行日期，美的由美的控股持股約31%為最大股東，而美的控股則為創辦人何享健所控制。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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