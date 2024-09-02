旗下亞太股票基金超配印尼泰國韓國

Perrett表示：「在今年4月及5月，市場曾擔心高息環境持續不利印尼經濟，股市表現亦比較差，我們當時增持了印尼銀行股及電訊股，原因是相信此兩個行業仍然處於結構增長期；在相若時間，我們也買入泰國股票，原因是相信旅遊業不景氣屬短暫，買入的旅遊股、醫療股及製造業股則具備結構增長潛力」。

佩通坦任泰國新首相 利經濟

泰國為泰黨領袖佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）於上月18日日獲泰王哇集拉隆功諭令批准出任泰國首相，成為泰國第31任首相。佩通坦父親、前首相他信（Thaksin Shinawatra）亦有出席儀式。Perrett分析，他信是一名經驗豐富的政治人物，佩通坦在施政上料可取得他信不少寶貴建議，有利她制定刺激經濟政策並且有效落實，此舉當然利好泰國經濟及股市。

另Perrett從下而上選股，亦發掘到個別韓國科技、金融及汽車有投資價值，故此旗下基金現亦超配韓國股市。

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