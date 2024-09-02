明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

M&G英卓David Perrett：美將減息利好 超配中國股市

【明報專訊】港股上周繼續向好，恒指上升376點或2.14%，連升四周，累積升幅達1044點或6.16%，跑贏亞太區股市，屬近3年以來罕見，今期封面故事專訪M&G英卓投資管理亞洲股票投資聯席主管David Perrett分析最新形勢。Perrett預測，美國聯儲局本月將會減息0.25厘，至明年6月累積減息0.75厘至1厘，料亞太區主要央行也會減息，對當地股市屬正面，中國內地及香港更尤其受惠，故旗下基金目前超配中國股市，包括看好中資物業代理股、豬肉股及啤酒股。除了超配中國股市外，該基金現亦超配印尼、泰國及韓國股市。

明報記者 葉創成

美國聯儲局本月中召開議息會議會否如市場預期開始減息，以及預告之後的減息步伐，屬全球投資市場本月焦點，也是恒指上月以來連升四周、累積升幅達1044點或6.16%後，本月能否延續升勢的關鍵因素，由M&G英卓投資管理David Perrett管理、投資於亞太區（日本除外）股市的「M&G（Lux）Asian Fund USD Class A – Accumulation shares」基金今年首7個月回報達10.4%，跑贏基準指數「MSCI 亞太除日本淨總回報指數」（MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Net Return Index）期內8.7%回報，原因之一便是超配中國股市（見表）。該基金不止今年首7個月跑贏基準指數，2021、2022及2023年分別錄得+7.5%、-8.9%及+4.6%回報，均較基準指數同期回報+7.4%、-17.5%及-2.9%理想，故Perrett上周在專訪中分析對中國以至亞太區整體股市的最新看法，值得參考。

Perrett首先表示，美國2022年3月以來大幅加息5.25厘，去年7月以來聯邦基金利率上端一直維持於5.5厘高位（見圖1），美匯指數受惠息差優勢轉強，拖累亞洲貨幣相對貶值，為當地經濟及股市均帶來挑戰，但近月終於開始見到美國減息預期帶來的好處，中國內地及香港經濟及股市更尤其受惠：「日圓兌每美元由7月初的160水平，現已回升近一成，由於人民幣及港元兌美元匯價期內相對變動不大（見圖2），因此人民幣及港元兌日圓也變得較有競爭力。」

料美本月開始減息 增人行減息空間

至於美國聯儲局的減息步伐，Perrett分析，由於當地通脹現已受控，GDP增長料亦回落，聯儲局是有減息空間的，料本月率先減息0.25厘後，下季仍會再減息一次，至明年6月則累積減息0.75厘至1厘，若GDP增長放緩比預期嚴重，減息力度也就更大，最終看經濟數據而定。

市場原先估計美國聯儲局本月開始減息前，亞洲主要央行均不會減息，以免本身貨幣對美元息差進一步被拉闊，令匯價出現貶值壓力，惟中國人民銀行7月22日出乎預期地下調1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）0.1厘，這對內地樓市以及經濟均屬正面，《Money Monday》相信亦是港股過去四周出現升浪的原因之一。Perrett認為，隨着美聯儲本月落實開始減息，美匯指數料會進一步轉弱，給中國人民銀行帶來更多減息空間，這也是他看好中國股市的原因之一。

中國股市估值近年調整後 目前估值吸引

雖然減息此宏觀因素對中國股市屬利好，但中國股市走勢由眾多、而非單一因素來決定，尤其是中國股市2021年下半年以來曾顯著調整，故記者向Perrett請教是什麼原因所致，以及這些逆風是否已消除呢？

Perrett表示：「除了地緣政治風險升溫外，內地房地產市場泡沫爆破對經濟帶來的不利影響，也是中國股市近年表現差勁的原因。投資總要向前看，我的看法是中國股市經過近年大幅調整後，目前估值吸引（見圖3），而且很多上市公司已提升營運效率，由此增加現金流，而且亦把這些現金用來增加派息及回購股份，為投資者帶來更好前景。」

中國新興產業崛起 取代內房撐起經濟

雖然近月內地房地產新盤銷售表現仍然疲弱，不少外資指內房市場回穩前不宜投資中國股市，但Perrett並不同意：「在三四年前，中國房地產市場過熱的確是經濟最大隱憂，原因是投資過分集中於房地產市場形成泡沫，亦不利整體經濟長遠發展。目前中國政府已着手解決上述問題，雖然過程很痛苦，亦帶來一些混亂，對短期經濟也實在有不利影響，但關鍵是已移除此經濟最大隱憂。」

Perrett指出，近年中國房地產市場調整期內，電動車、風電、太陽能及互聯網等新興產業崛起，這些產業在全球市場均具備很強競爭力，可見中國經濟具備韌性。Perrett表示：「由於中國股市在過去一段時間表現不理想，故投資者比較擔心風險屬正常，但也不要忘記一些正在發展的正面因素。」

上市公司增派息回購 更重視小股東利益

旗下基金由下而上選股，Perrett發現不少中國股票不單估值便宜，而且企業管治亦提升，業務營運得更好，同時亦愈來愈重視小股東利益，帶來吸引的投資機會，他以中資科網龍頭股為例說明：「你可能記得，在三四年前港股市况熾熱時，很多中資科網股偏離本業，進行大量收購合併以拓展業務至新領域，這樣做風險是很大的；目前中資科網股已沒有再這樣做，把更多現金用來增加派息及回購股份，此舉最符合小股東的利益。」

由於中國經濟近年增長放緩，很多行業出現整合，Perrett分析，這意味着規模較小的公司已退出市場，令仍留在市場、往往屬規模較大的上市公司面對較小競爭，可望提升盈利，這對中國股市亦屬正面。

兩年前已超配優質國企股 現仍看好

過去兩年市場鍾情於股息率高、有「中特估」概念的央企或國企股，當中包括內銀、電訊、能源及公用等四大板塊，記者請教Perrett旗下基金有否投資於相關股份？

Perrett表示：「我們過去一兩年的確超配了一些國企股，關鍵是這些上市公司管理良好，有良好市場定位，個別在市場上更處於壟斷或寡頭壟斷，而且也擁有淨現金及強勁的資產負債表，因此可以提供很好的派息。換言之，這些國企股不單業務很好，而且估值很吸引，故我們現仍繼續超配」。Perrett續說，過去兩年中國股市表現不理想，投資者傾向保守，垂青高股息率股份亦屬正常，而事實上有關股份也估值偏低；Perrett又認為只要上市公司經營良好，大股東重視小股東的利益，目前在中國股市對此主要量度標準為高股息率，不論是國企股或民企股均值得投資。

看好中資物業代理豬肉啤酒股

那麼目前在中國股市有何入市之選呢？Perrett看好中資物業代理股、豬肉股及啤酒股，他首先談到前者：「我們持有一些中資科網股，這不一定是與零售市場有關，而是與房地產市場相關──網上房地產代理商，該股以輕資產方式發展業務，也受惠於內地居民由一手轉投二手住宅市場的趨勢。」

Perrett跟着解釋看好中資豬肉股的原因：「內地豬肉價格下跌周期料已告一段落，我們所投資的中資豬肉股擁有強勁品牌、龐大規模及穩健資產負債表，可望在緊接而來的豬肉價格上升周期中受惠。」

受累內地消費降級，中資啤酒股近年高端產品銷售不理想，拖累盈利增長顯著放緩，估值受壓，是表現比較差的板塊之一，但Perrett認為卻危中有機：「此中資啤酒股過往市盈率一般為25至30倍，現已回落至約12倍，原因是市場對短期的消費降級周期憂心忡忡，而我們對於內地消費市場增長潛力長遠看好，作為長期投資者，認為目前便是低吸該股的好時機。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

東方海外：商家內地直接出貨 礙港轉口 讚港碼頭效率位置佳 近年推兩條來港新航線
東方海外：商家內地直接出貨 礙港轉口 讚港碼頭效率位置佳 近年推兩條來港新航線
稱港碼頭商兼營內地難兩全其美
稱港碼頭商兼營內地難兩全其美
憧憬阿里下周一納港股通 股價料受捧
憧憬阿里下周一納港股通 股價料受捧
小米SU7銷量連續3月逾1萬輛
小米SU7銷量連續3月逾1萬輛
匯豐卡上半年海外簽帳雙位數升
匯豐卡上半年海外簽帳雙位數升
防特朗普加徵關稅 亞洲出口股早變陣
防特朗普加徵關稅 亞洲出口股早變陣
旗下亞太股票基金超配印尼泰國韓國
旗下亞太股票基金超配印尼泰國韓國
美的業績佳 面對內需弱挑戰
美的業績佳 面對內需弱挑戰
7-11港特許權會否有變惹關注 母企獲OK洽購 怡和旗下DFI持港業務
7-11港特許權會否有變惹關注 母企獲OK洽購 怡和旗下DFI持港業務
律師籲企業老闆設信託 防黃昏戀再婚影響股東
律師籲企業老闆設信託 防黃昏戀再婚影響股東
旺旺1.5億向大股東聯繫人買商務機
旺旺1.5億向大股東聯繫人買商務機
手機App建器官3D圖像 助培訓醫科生
手機App建器官3D圖像 助培訓醫科生
中長期擬開拓 網上博物館市場
中長期擬開拓 網上博物館市場
挑選派息基金四大步驟
挑選派息基金四大步驟
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：大摩唱好 攜程Call 26717
劉思明：大摩唱好 攜程Call 26717
張兆聰：想安穩收息可買中移
張兆聰：想安穩收息可買中移
張兆聰：信達思勝在穩步上揚
張兆聰：信達思勝在穩步上揚
伍禮賢：攜程受惠出境遊快速增長
伍禮賢：攜程受惠出境遊快速增長
涂國彬：金價緩步上行 料續試新高
涂國彬：金價緩步上行 料續試新高
投資者及理財教育委員會：投資債券須考慮信貸風險
投資者及理財教育委員會：投資債券須考慮信貸風險
袁國守：運動品牌「新勢力」On可留意
袁國守：運動品牌「新勢力」On可留意
謝偉銓：強拍門檻降 冀加快舊區重建改善環境
謝偉銓：強拍門檻降 冀加快舊區重建改善環境
《幫你格價》：出糧戶口優惠全面睇
《幫你格價》：出糧戶口優惠全面睇
沈永年：深中通道打造「30分鐘生活圈」
沈永年：深中通道打造「30分鐘生活圈」
陳正犖：英鎊澳元短期料強韌
陳正犖：英鎊澳元短期料強韌
許健生：《悟空》突顯中國遊戲產業潛力
許健生：《悟空》突顯中國遊戲產業潛力
溫傑：順豐同城業績報喜 多項策略擴市場
溫傑：順豐同城業績報喜 多項策略擴市場
袁國守：蘋果發布會在即 留意手機股
袁國守：蘋果發布會在即 留意手機股
林少陽：道指創新高 納指日股料跟隨
林少陽：道指創新高 納指日股料跟隨
技術取勝：萬洲250天線有支持
技術取勝：萬洲250天線有支持
李聲揚：Nvidia料未見頂 難食大茶飯
李聲揚：Nvidia料未見頂 難食大茶飯
蔡金強：我不想做首富——PDD的自殘
蔡金強：我不想做首富——PDD的自殘
艾雲豪：吞併「新潮的大衛」可推動「綠化的巨人」？
艾雲豪：吞併「新潮的大衛」可推動「綠化的巨人」？
李順威：Nvidia業績與前景分析
李順威：Nvidia業績與前景分析
劉思明：人幣強勢利好港股料短暫
劉思明：人幣強勢利好港股料短暫
瑞銀亞洲：新車訂單佳 小鵬牛68851
瑞銀亞洲：新車訂單佳 小鵬牛68851
摩根大通亞洲：港股連升4周 恒指購24990
摩根大通亞洲：港股連升4周 恒指購24990
周顯：港會否爆金融危機？
周顯：港會否爆金融危機？
王弼：美經濟水分多 TLT值博
王弼：美經濟水分多 TLT值博
曾淵滄：減息憧憬業績佳增股民信心
曾淵滄：減息憧憬業績佳增股民信心
湯文亮：今昔被接管物業不能比較
湯文亮：今昔被接管物業不能比較
陳永傑：物業市場是否穩健影響百業
陳永傑：物業市場是否穩健影響百業
廖偉強：樓市跌勢快將終止
廖偉強：樓市跌勢快將終止
布少明：南水北調 救市臨挑戰
布少明：南水北調 救市臨挑戰
馬泰陽：憧憬減息 樓市迎轉機
馬泰陽：憧憬減息 樓市迎轉機
憧憬減息 8新盤擬本月推涉2900伙 啟德再成焦點 維港‧雙鑽快上樓書料撼天璽‧天
憧憬減息 8新盤擬本月推涉2900伙 啟德再成焦點 維港‧雙鑽快上樓書料撼天璽‧天
翰林峰開放式戶 業主蝕近四成沽
翰林峰開放式戶 業主蝕近四成沽
消息指iclub旗下6酒店擬放售 估值百億
消息指iclub旗下6酒店擬放售 估值百億
KOKO ROSSO兩房 租1.95萬 呎租46元
KOKO ROSSO兩房 租1.95萬 呎租46元
大埔超級城辦秋日市集谷消費
大埔超級城辦秋日市集谷消費
寶峰位處半山 享維港都會景
寶峰位處半山 享維港都會景
傲雲峰均呎1.4萬至1.6萬上落
傲雲峰均呎1.4萬至1.6萬上落
長者防騙自保小貼士
長者防騙自保小貼士