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經濟

憧憬阿里下周一納港股通 股價料受捧

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上周迎來多個好消息，包括上周三（8月28日）在香港聯交所的第二上市變更為主要上市，上周五國家市場監管總局宣布集團完成為期3年的「二選一」整改。踏入9月，市場憧憬阿里有望納入港股通，料吸引更多資金撐起股價；據中金日前的報告，阿里早已滿足納入港股通的其他要求，有望趕上9月5日的港股通考察日，並在9月9日（下周一）生效納入港股通。

潛在資金流入逾千億

資料顯示，多隻內地科網股納入港股通後，北水持貨比例不低，例如騰訊（0700）至上周五合計有9.97%股權由北水持有，南下資金達3564億元；而商湯（0020）獲內地資金持有19.8%股權。假設阿里正式納入港股通，並且以最少10%股權獲北水持有的話，以已發行約192.55億股及上周五收市價81.45元計，即股份市值料達1568億元。

高盛亦預期，港股通名單每半年檢討一次，預料阿里完成雙重主要上市後，有機會在9月9日獲納入港股通名單，有可能帶來150億至160億美元（約1170億至1248億港元）潛在資金流入。

摩根大通表示，近日邀請長線基金及對冲基金投資者參加阿里投資者會議，長線基金及對冲基金對阿里基本面前景的看法不一，不過均注視阿里或納入港股通。該行指出，長線基金認為阿里潛在獲納入港股通是一個明顯機會，但對冲基金認為相關議題已討論一段時間，股價或已反映相關消息。長線基金對阿里持審慎樂觀態度，認為阿里市場份額有潛在提升空間及和估值較低，但對過去執行表現和不確定的消費情緒保持警惕。摩通維持對阿里巴巴「增持」評級，以及目標價106港元不變。

此外，據彭博行業研究的測算，參考現有QDII（合資格境內機構投資者）基金持有阿里巴巴的規模，如果改用港股通持有阿里，最多可以釋放約32億美元（折合約249.6億港元）的QDII額度。彭博分析師Rebecca Sin在報告提到，釋放額度後，投資美股的QDII基金料為最大受惠者。

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