稱港碼頭商兼營內地難兩全其美

自2013年深圳港全年處理貨櫃量超越本港後，兩者差距愈來愈大。按今年上半年深圳港處理標準箱數量已較香港高出1.3倍（見圖2）。徐認為，內地港口只有一個經營主體，自然責無旁貸，「一個和尚挑水喝，兩個和尚抬水喝，三個和尚沒水喝」。

本地港口自動化程度低

他續稱，香港港口仍具備效率高、自由港、地理位置好等優勢，但自動化程度低和碼頭費用高成障礙，「若船公司建立了網絡，要再調整就很困難」。至於有意見稱本港面對貨櫃吞吐量下跌，可仿效倫敦港轉型至高增值航運服務中心，徐說香港有條件成航運中心，但要找到自己獨特優勢，並應保住現有貨量和分析貨源。

政府為香港註冊船舶提供綠色優惠措施，合資格的船舶可獲2萬元。徐指東方海外所有船舶均在港註冊，目前經該計劃累計獲24萬元，雖然數額對船公司不多，但可為政府獲得口碑體現對業界綠色轉型的支持。另外，有業界建議設具行政能力的港口局，統籌5個碼頭營運商和為港口作長遠規劃，他認同有一個統籌機構會較好，但強調應着重企業自身營運，不應過分依賴政府幫助。