明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

東方海外：商家內地直接出貨 礙港轉口 讚港碼頭效率位置佳 近年推兩條來港新航線

【明報專訊】紅海危機令全球船東重新調配航線和船舶以增加運力，海洋聯盟（OCEAN Alliance）成員之一的東方海外國際（0316）航線貿易部董事徐衛國接受本報訪問時表示，聯盟因紅海危機決定今年航線產品中減少一條有靠掛香港的亞洲-歐洲航線，而且客戶習慣由內地直接出貨、往來東南亞的直航增加，均導致香港轉口港「被取捨」。不過，他認為本港碼頭效率高和地理位置優越，公司近年已推出兩條有靠泊香港的新航線，分別往返拉丁太平洋和日本、菲律賓，並預計明年航線網絡整體變化不大。

明報記者 黃志偉

貨量是船公司考慮航線佈局的重要因素，從全球貨櫃吞吐量排名可見，去年首8位內地港口已佔6席，惟香港以處理1440.1萬個標準箱（TEU）、跌至第十位。徐衛國說，供應鏈外移至東南亞後提高了當地的貨量，促使直航增加，進一步影響香港轉口量，加上華南產業升級令出口貨品轉向空運，「不是叫船公司設更多航線來港，我想來，但問題你沒貨」。他期望香港就貿易結構變化作出針對性工作，共同想辦法增加貨量，至少要守住現有市場。

籲港設法增貨量 至少守住現有市場

船東除因應貨源調整航線外，準班率和空班情况亦不可或缺。航運巨擎馬士基與赫伯羅德擬組成「雙子星」（Gemini）聯盟，提出準班率90%，令東方海外所屬海洋聯盟為維持競爭力，減少停泊部分港口和航線產品以提高準班率，並冀恢復至疫前80%至85%水平。徐說，「雙子星」提出90%準班率的服務設計是減少直航，但容易有「瓶頸效應」，而且船期準其中方式是投入更多船，惟增加成本，同時歐盟環保規定亦限制船速，故聯盟先恢復準班率至疫前，同時視乎競爭對手再作調整。他又稱，聯盟之前調整航線主要為了維持每周船班次而減航線，12月將展開明年「Day 9 」航線產品聯盟會議，並於明年2至3月正式公布，但他認為現時紅海危機令船舶調動空間不大，全球需求亦未見很大變化，料航線網絡續維持。

本季運費續受紅海危機影響

據母公司中遠海控（1919）上半年業績簡布顯示，東方海外市佔率為6.5%，徐期望擴大船隊規模增加聯盟航線話事權。以該公司船隊交付情况來看，其於2020年簽訂12艘的2.4萬TEU船舶今年已全部接收，年底將開始接收一艘1.6萬TEU船舶，合共10艘，料兩至三年內完成交付。另於2026至2028年亦會接收7艘可加注綠色甲醇的2.4萬TEU貨櫃船。

今年全球航運業受紅海危機影響，運費再度攀升，儘管與2021至2022年因疫情扭曲全球供應鏈令運費衝上歷史高位仍大有距離，但仍遠高於疫前水平（見圖1）。徐認為紅海危機對運費的影響勢頭會延續至第三季，當中亞洲的出口較美國旺，但部分航線陸續釋放運力，尤其今年有更多新船於歐洲交付，其航線運價有所回調。但整體而言，若貿易需求平穩，紅海危機維持，料未來運價指數回落空間不會太大。同時，美國東岸碼頭正醞釀罷工潮，他指仍在觀察中，但料影響不會太長時間，因相信當地政府很快會介入。

上 / 下一篇新聞

稱港碼頭商兼營內地難兩全其美
稱港碼頭商兼營內地難兩全其美
憧憬阿里下周一納港股通 股價料受捧
憧憬阿里下周一納港股通 股價料受捧
小米SU7銷量連續3月逾1萬輛
小米SU7銷量連續3月逾1萬輛
匯豐卡上半年海外簽帳雙位數升
匯豐卡上半年海外簽帳雙位數升
M&G英卓David Perrett：美將減息利好 超配中國股市
M&G英卓David Perrett：美將減息利好 超配中國股市
防特朗普加徵關稅 亞洲出口股早變陣
防特朗普加徵關稅 亞洲出口股早變陣
旗下亞太股票基金超配印尼泰國韓國
旗下亞太股票基金超配印尼泰國韓國
美的業績佳 面對內需弱挑戰
美的業績佳 面對內需弱挑戰
7-11港特許權會否有變惹關注 母企獲OK洽購 怡和旗下DFI持港業務
7-11港特許權會否有變惹關注 母企獲OK洽購 怡和旗下DFI持港業務
律師籲企業老闆設信託 防黃昏戀再婚影響股東
律師籲企業老闆設信託 防黃昏戀再婚影響股東
旺旺1.5億向大股東聯繫人買商務機
旺旺1.5億向大股東聯繫人買商務機
手機App建器官3D圖像 助培訓醫科生
手機App建器官3D圖像 助培訓醫科生
中長期擬開拓 網上博物館市場
中長期擬開拓 網上博物館市場
挑選派息基金四大步驟
挑選派息基金四大步驟
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：大摩唱好 攜程Call 26717
劉思明：大摩唱好 攜程Call 26717
張兆聰：想安穩收息可買中移
張兆聰：想安穩收息可買中移
張兆聰：信達思勝在穩步上揚
張兆聰：信達思勝在穩步上揚
伍禮賢：攜程受惠出境遊快速增長
伍禮賢：攜程受惠出境遊快速增長
涂國彬：金價緩步上行 料續試新高
涂國彬：金價緩步上行 料續試新高
投資者及理財教育委員會：投資債券須考慮信貸風險
投資者及理財教育委員會：投資債券須考慮信貸風險
袁國守：運動品牌「新勢力」On可留意
袁國守：運動品牌「新勢力」On可留意
謝偉銓：強拍門檻降 冀加快舊區重建改善環境
謝偉銓：強拍門檻降 冀加快舊區重建改善環境
《幫你格價》：出糧戶口優惠全面睇
《幫你格價》：出糧戶口優惠全面睇
沈永年：深中通道打造「30分鐘生活圈」
沈永年：深中通道打造「30分鐘生活圈」
陳正犖：英鎊澳元短期料強韌
陳正犖：英鎊澳元短期料強韌
許健生：《悟空》突顯中國遊戲產業潛力
許健生：《悟空》突顯中國遊戲產業潛力
溫傑：順豐同城業績報喜 多項策略擴市場
溫傑：順豐同城業績報喜 多項策略擴市場
袁國守：蘋果發布會在即 留意手機股
袁國守：蘋果發布會在即 留意手機股
林少陽：道指創新高 納指日股料跟隨
林少陽：道指創新高 納指日股料跟隨
技術取勝：萬洲250天線有支持
技術取勝：萬洲250天線有支持
李聲揚：Nvidia料未見頂 難食大茶飯
李聲揚：Nvidia料未見頂 難食大茶飯
蔡金強：我不想做首富——PDD的自殘
蔡金強：我不想做首富——PDD的自殘
艾雲豪：吞併「新潮的大衛」可推動「綠化的巨人」？
艾雲豪：吞併「新潮的大衛」可推動「綠化的巨人」？
李順威：Nvidia業績與前景分析
李順威：Nvidia業績與前景分析
劉思明：人幣強勢利好港股料短暫
劉思明：人幣強勢利好港股料短暫
瑞銀亞洲：新車訂單佳 小鵬牛68851
瑞銀亞洲：新車訂單佳 小鵬牛68851
摩根大通亞洲：港股連升4周 恒指購24990
摩根大通亞洲：港股連升4周 恒指購24990
周顯：港會否爆金融危機？
周顯：港會否爆金融危機？
王弼：美經濟水分多 TLT值博
王弼：美經濟水分多 TLT值博
曾淵滄：減息憧憬業績佳增股民信心
曾淵滄：減息憧憬業績佳增股民信心
湯文亮：今昔被接管物業不能比較
湯文亮：今昔被接管物業不能比較
陳永傑：物業市場是否穩健影響百業
陳永傑：物業市場是否穩健影響百業
廖偉強：樓市跌勢快將終止
廖偉強：樓市跌勢快將終止
布少明：南水北調 救市臨挑戰
布少明：南水北調 救市臨挑戰
馬泰陽：憧憬減息 樓市迎轉機
馬泰陽：憧憬減息 樓市迎轉機
憧憬減息 8新盤擬本月推涉2900伙 啟德再成焦點 維港‧雙鑽快上樓書料撼天璽‧天
憧憬減息 8新盤擬本月推涉2900伙 啟德再成焦點 維港‧雙鑽快上樓書料撼天璽‧天
翰林峰開放式戶 業主蝕近四成沽
翰林峰開放式戶 業主蝕近四成沽
消息指iclub旗下6酒店擬放售 估值百億
消息指iclub旗下6酒店擬放售 估值百億
KOKO ROSSO兩房 租1.95萬 呎租46元
KOKO ROSSO兩房 租1.95萬 呎租46元
大埔超級城辦秋日市集谷消費
大埔超級城辦秋日市集谷消費
寶峰位處半山 享維港都會景
寶峰位處半山 享維港都會景
傲雲峰均呎1.4萬至1.6萬上落
傲雲峰均呎1.4萬至1.6萬上落
長者防騙自保小貼士
長者防騙自保小貼士