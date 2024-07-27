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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：NANOshields新廠4生產線 年產逾10噸納米纖維

【明報專訊】科勁國際（6822）子公司NANOshields Technology Limited的納米材料生產中心日前舉行開幕禮。該公司透露，這次在將軍澳創新園的先進製造業中心（AMC）設立納米材料生產中心，獲創新科技署轄下新型工業化資助計劃（前稱「再工業化資助計劃」）共批出1500萬元資助。該公司將4條納米纖維生產線集中在一個地方，也可望提高管理效益，節省人力成本和生產轉換時間。

料主要出口歐美加澳

科勁國際創辦人兼主席黃少華表示，由2019年至今，NANOshields的累積投資已達數億元。該納米材料生產中心今年第二季已開始試產，預料第四季全面生產，短期內每年將可以生產超過10噸納米纖維。現時NANOshields已經取得不少外國客戶，預料大部分產量出口到歐洲、美國、加拿大、澳洲。

此外，科勁國際亦有新產品計劃使用NANOshields納米纖維，包括濾水樽、面膜、醫療膠布等。據相關人員透露，那款面膜特點是在儲存時是乾身，使用時，用戶先將自己臉部噴濕，然後再敷上面膜，面膜上精華會快速溶解釋放。至於醫療膠布，有抗菌功能，希望有助傷口癒合。黃少華表示，計劃在明年推出這兩款產品，並採用自有品牌。

明報記者 薛偉傑

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