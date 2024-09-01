收購料逾百億美元 需多渠道集資

【明報專訊】Alimentation Couche-Tard（下稱Couche-Tard）計劃吞併巨型對手Seven & i，雖然目前細節不多，但很可能需要大批資金才能成事。有分析師估計，Couche-Tard要靠各種方法籌措資金，例如大幅削減成本，又或者股權融資，涉資逾百億美元，惟普遍對完成收購樂觀，更預料集團每股盈利有望漲三成。有外媒引述消息指集團擬靠發債，並向股東籌集資金來支付交易。
分析：需120億至180億美元
美國獨立投行Raymond James Financial分析師Bobby Griffin指目前尚有許多未知之數，但他對今次潛在交易的初步看法正面。他預計，Couche-Tard有可能要靠股權融資來支付一部分交易金額，或令集團尋求在美國上市。
美國投行TD Cowen分析師Michael Van Aelst估計，Couche-Tard需要籌集120億至180億美元的股本，以降低槓桿率支付，且為交易「埋單」。他預料，Couche-Tard若能完成交易，其每股利潤有望上漲30%。據TD Cowen估算，交易完成後3年內，協同效益可能推高EBITDA逾20億美元。
Seven & i現金流強勁
以槓桿完成交易或可行
彭博引述熟悉Couche-Tard想法的人士指出，集團擬發行債券，並向其養老金股東尋求資金，以便完成交易。Seven & i上財年產生3356億日圓（約24億美元）現金，較同業幾乎高一倍。該消息指由於現金流強勁，故相信以槓桿完成交易行得通。
加拿大投行National Bank Financial Markets分析師Vishal Shreedhar指出，Couche-Tard過往曾於重大收購中觸礁，例如法國政府在2021年阻止其收購家樂福。不過，Couche-Tard在31個地區有近1.7萬間門店，主要是經併購得來。Vishal Shreedhar認為，Couche-Tard今次提出收購，將涉及多個不熟悉的市場，亦是場豪賭，但按歷史顯示Couche-Tard將會處理得當。