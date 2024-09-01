7-11母企管治差 股東歡迎OK母企提購

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《華爾街日報》、《金融時報》

Couche-Tard早前透露，已向Seven & i提出初步且不具約束力要約，有望成為日資公司有史以來最大型收購，刺激Seven & i一度大漲約22.7%，估值漲至約5.3萬億日圓（約368億美元）。Seven & i當時表示，由獨立外部董事組成的委員會正審查提案，並與其他選項比較，以改善公司價值。

彭博分析，如果發生在以前，Couche-Tard提出收購如此巨型及有名的日本企業，會被視為有風險，尤其政府及企業董事局重視穩定多於股東價值，但去年日本政府推出指引，鼓勵企業認真考慮併購，或令趨勢改變。多年來既有外資收購大型日資企業不果，亦有激進投資者嘗試推動Seven & i變革，故今次潛在交易備受海內外注視。

近年股價跑輸 基金股東早促改革

Seven & i早年已有股東不滿公司運作，包括美國對冲基金Third Point、投資基金ValueAct等。在Seven & i首三十大股東中，有3名股東聲言Seven & i必須徹底改革，並考慮提交計劃書。綜合投資者意見，Seven & i的主業便利店品牌具價值，其他業務如百貨公司等卻拉低股價，應將之拆售。

美國投資管理公司Artisan Partners是發聲的3名股東之一，自2019年起一直持有Seven & i，曾形容Seven & i「管治過時」，股價表現差勁。Artisan Partners主張董事局要有強勢的成員，解決公司各業務之間的價值差異。Artisan Partners又稱，Seven & i雖然有7-11便利店品牌，但未能追上日本最新管治標準，並斥公司未夠努力去提高股價，故過去5年股價一直大幅跑輸大市，提出公司應主要任命具相關經驗的外部董事進入董事局，由「無附屬的獨立主席」領導。

就今次潛在交易，Artisan Partners又成最先發聲的股東。彭博引述Artisan Partners國際價值小組助理基金經理Ben Herrick指出，Couche-Tard與Artisan Partners看法一致，Seven & i具世界級資產，目前營運不當，價值被低估。他認為，若Seven & i董事局認為今次要約條件不夠好，管理層及董事局有責任作艱難決策，代表股東提供相同或更好的股價。

Ben Herrick又稱，Seven & i現在有一個框架及日本經濟產業省的指導方針，方便評估今次要約，可「保護股東的經濟利益，而非一成不變的管理層」。

去年ValueAct亦有要求Seven & i考慮分拆業務，改善股價折讓，並提出撤走部分董事，包括行政總裁井阪隆一。Seven & i當時回應，公司正在重組，並在井阪隆一帶領下，專注在便利店業務增長。

最終Seven & i去年9月將百貨業務崇光西武脫手，出售予美國堡壘投資集團。到今年4月，Seven & i表示正將旗下超市業務分拆上市，以便改善企業管治，並將行政總裁與主席兩者分開。

Couche-Tard提購 助EBITDA達標

Seven & i積極整理業務後，引來Couche-Tard今次出手提購。Couche-Tard去年10月制定計劃，目標2028年內EBITDA（除息、稅、折舊、攤銷前利潤）平均每年增長11.7%。外媒分析，Couche-Tard上財年EBITDA按年下跌，收購Seven & i，有助趕上進度。

尤其7-11在日本利潤吸引，經營利潤率多達27%，遠高於以美國為主的海外經營利潤率3.5%，主要歸功於7-11在日本有多個加盟商，而且不沾手低利潤率的燃料業務。展望前景，日本人口老化，物價回升，遙距工作增加等等因素都有望令7-11更受顧客歡迎。

分析：合併有協同效應 拓美市佔率

據加拿大皇家銀行資本市場分析，約31%的Circle K便利店在一英哩半徑範圍內，至少有一家同屬Seven & i旗下的7-11或Speedway門店，意味收購成功後可削減成本，整合運輸流程，引發協同效應。兩者若成功合併，在美國便利店市佔率有望擴至約13%（見圖）。

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