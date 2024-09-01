美貿易辦：日內批准加徵中國貨品關稅

USTR昨日發出聲明指出，將繼續對中國有關技術轉讓、知識產權和創新的行為、政策和做法的「301條款」（Section 301）調查行動的擬議修改，進行最終決定。彭博社指出，雖然USTR的批准只是走流程，但當局一再推遲批准時間，令關稅生效日期亦有所延後。

公布決定兩周後實施新稅率

301條款源於美國前總統特朗普在2018年啟動的對中國徵收關稅的措施，現任總統拜登於今年5月宣布計劃對從中國進口產品加徵關稅，包括將電動車關稅稅率上調3倍至100%、對晶片和太陽能電池徵收50%、對鋰離子電池和主要礦產品包括鋼鐵和鋁、船岸起重機和注射器徵收25%的較高關稅。

USTR於今年7月底曾宣布推遲作出決定的時間，稱需要更多時間來評估對拜登最初聲明的1100多條公眾意見，並指將於8月底公布相關決定，上調關稅將在最終決定公布後約兩周生效，變動將影響約180億美元的年度進口額。