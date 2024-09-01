比亞迪購德經銷商 冀立足歐市場

比亞迪表示，交易完成後，Hedin仍是品牌在德國的授權經銷商，在曼海姆市（Mannheim）等地設有3個銷售點。作為與比亞迪長期合作關係的一部分，Hedin也將繼續擔任瑞典市場的經銷商。比亞迪又稱，與Hedin現有合作關係將持續，未來將與零售合作伙伴一起在德國提供客戶服務和支援。

據彭博報道，Hedin自2022年以來一直是比亞迪在德國的總進口商，向該國約30家比亞迪經銷商供應汽車和零組件。今次交易正值比亞迪等中國電動汽車製造商在歐洲的擴張因需求疲弱受挫，歐盟亦向中國製造的電動汽車加徵新關稅，令今年7月中國電動車在歐洲的註冊量大減。報道指出，比亞迪收購Hedin德國分銷權業務後，集團將能直接向經銷商銷售汽車，在歐洲最大汽車市場上獲取更大的定價和供應空間。

網傳破產 蔚來：已報警

此外，蔚來（9866）法務部昨日發聲明，指上周五網上出現「蔚來宣布破產」的虛假消息，隨後被大量惡意傳播，涉嫌嚴重違法，公司已報警並將採取其他法律手段追究策劃、製造、傳播此謠言的違法人員法律責任。