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經濟

美勢減息 逾半年來首現美元淨淡倉

【明報專訊】市場普遍預期美國聯儲局本月啟動減息勢在必行，彭博社統計投機交易員自2月以來，首次出現美元淨淡倉，據美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至上周二（8月27日）的一周數據，交易員押注美元進一步下跌的頭寸約為98億美元，為1月以來最多，顯示對冲基金、資產管理公司等市場參與者，正在期貨市場為美元下跌作準備。

對冲基金轉看好歐元

美匯指數上周五收報101.72，全日上升0.34%，一周升0.97%，不過總結8月則跌2.3%，為去年11月以來最大單月跌幅。

富瑞全球外匯業務主管Brad Bechtel認為美元現時超賣，料仍會繼續反彈，美國數據整體相對樂觀，不過需要觀察本周五公布的就業數據。

對冲基金同時自6月初以來首次轉而看好歐元，因為推測歐洲央行減息幅度低於聯儲局。據彭博社以掉期工具計算，市場預期至今年底聯儲局將減息約1厘，歐央行減幅為0.63厘，即減息0.5厘至0.75厘。歐元兌美元上周五收報1.105，下跌0.27%，不過8月累升2.05%。

債息方面，公司債券交易商預計，9月債券供應量將達到約1250億美元，料大多集中在周一（2日）美國勞動節假期後的3日內發行，帶動上周五債價下跌而債息上升，期貨成交量巨大，10年期美國國債孳息率上升1.28%報3.911厘，2年期國債債息上升0.69%，報3.923厘。

相關字詞﹕美債 歐元 歐洲央行 美元 聯儲局

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