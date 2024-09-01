美勢減息 逾半年來首現美元淨淡倉

對冲基金轉看好歐元

美匯指數上周五收報101.72，全日上升0.34%，一周升0.97%，不過總結8月則跌2.3%，為去年11月以來最大單月跌幅。

富瑞全球外匯業務主管Brad Bechtel認為美元現時超賣，料仍會繼續反彈，美國數據整體相對樂觀，不過需要觀察本周五公布的就業數據。

對冲基金同時自6月初以來首次轉而看好歐元，因為推測歐洲央行減息幅度低於聯儲局。據彭博社以掉期工具計算，市場預期至今年底聯儲局將減息約1厘，歐央行減幅為0.63厘，即減息0.5厘至0.75厘。歐元兌美元上周五收報1.105，下跌0.27%，不過8月累升2.05%。

債息方面，公司債券交易商預計，9月債券供應量將達到約1250億美元，料大多集中在周一（2日）美國勞動節假期後的3日內發行，帶動上周五債價下跌而債息上升，期貨成交量巨大，10年期美國國債孳息率上升1.28%報3.911厘，2年期國債債息上升0.69%，報3.923厘。