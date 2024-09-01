美股三大指數強勢 道指創收市新高

泛歐指數連升4周 3月來最長升浪

歐元區8月通脹按年升2.2%，較上月的2.6%有所放緩，上周五泛歐Stoxx 600指數收市微升0.1%至525點，亦創歷史新高，全周升1.3%，指數連升第四周，創3月以來最長連升紀錄。

美股在8月初一度下挫，不過總結全月三大指數均錄升幅，標指升2.3%表現最佳，道指及納指分別升1.8%及0.7%。美國料於9月減息，受惠減息的標普房地產和公用事業行業指數分別上升5.29%和4.05%，經濟出現放緩迹象，上半年跑贏大市的科技股承受獲利沽壓，科技行業指數上月僅升2.12%。上周五標指距7月歷史高位僅差0.37%，但納指仍較高位低5.13%。

科技股受壓 行業指數全月升2%

Nationwide投資研究部門主管Mark Hackett表示，隨着8月結束，市場情緒較月初明顯平靜，反映市場對整體經濟擔憂已經減少。自1950年來，9月為標指股市平均回報率最差月份，平均跌幅為0.9%，他預期美股在9月或有季節性挑戰，但如果投資者克服相關不利因素，或可在第四季轉化為優勢。

港股方面，恒指夜期周五收報17,785點，跌165點，較恒指收市低水204點。港股ADR比例指數收市報17,707點，跌79點；騰訊（0700）ADR折合港元報378.29元，較港股低收1%。