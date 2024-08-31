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2024年8月31日星期六
睇樓手冊
周企設CEO辦公室 鄭志亮等3人組成 長子鄭志剛未加入 據稱鄭家純主導佈局
新世界盈警 全年最多蝕200億
人幣曾見14月高 港股一度重上萬八
外電稱內地允存量房貸提前減息 內房股受捧
建行工行上季少賺1% 農行純利升6%
美的通過上市聆訊 據報擬9月掛牌 最快下周港預路演 籌234億料冠今年新股
市監局：阿里完成3年整改
WeChat Pay HK違支付條例 遭金管局罰87.5萬
港7月貸款墊款9.89萬億 按年跌5%
國泰最多18.8億向政府回購認股權證
中壽料全年新業務價值增長較快
中信賺321億 近200高層買股涉8000萬
大新銀行多賺26% 中期息升1.5倍
美核心PCE通脹2.6% 維持3年低 7月消費者支出增 分析：反映經濟續佳
英特爾研方案渡難關 洽分拆業務合併等
戴爾上季多賺85% AI伺服器銷量激增
名門銀主盤3100萬沽 平19年前1% 恒生前一姐鄭慧敏旭逸居遺產貨 低7年前高峰價34%沽
CCL首8月跌逾6% 超去年全年跌幅
維港滙5伙招租 開放式租1.68萬起
內地生租渣甸豪庭 每月4萬 呎租52元
小食店20萬租蘿蔔向南結業舖 不足一年跌兩成
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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名門銀主盤3100萬沽 平19年前1% 恒生前一姐鄭慧敏旭逸居遺產貨 低7年前高峰價34%沽
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維港滙5伙招租 開放式租1.68萬起
內地生租渣甸豪庭 每月4萬 呎租52元
小食店20萬租蘿蔔向南結業舖 不足一年跌兩成
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