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經濟

香港地產

小食店20萬租蘿蔔向南結業舖 不足一年跌兩成

【明報專訊】部分內地食肆來港閃電式租舖開業後，卻瞬即結業收場。市場消息指出，旺角登打士廣場地下3、5號舖，面積約1745方呎，今年初獲內地食肆蘿蔔向南以月租25萬元、呎租143元承租，可惜開業約4個月便結業，退場後業主再將舖位放租，獲小食店以20萬元承租，呎租約115元，較蘿蔔向南承租月租低20%。

此外，荔枝角美孚新邨5期蘭秀街地下N25號舖，獲現租客恒生銀行（0011）以39萬元續租，與2019年首度租用該舖時租金相同，以商舖面積約2400方呎計，呎租約163元，屬該商舖租金的高位。

恒生銀行承租前，由花旗銀行租用，1998年月租為24萬元，共續租6次，離場前月租38萬元。上述商舖由大家樂（0341）執行董事羅名承等人持有，1998年2700萬元購入，租金回報約17厘。

曦臺撻訂車位160萬重售 3年半賣平27%

此外，宏安地產（1243）油塘曦臺2樓單號車位，曾於2020年12月以220萬元一手售出，惟事隔兩個月取消交易。資料顯示，該車位最新以160萬元重新售出，即最新成交價較逾3年半前賣平60萬元或27%。

另近日市場有多個發展商放售旗下大型物業，市場最新傳出，麗展（0488）持有的海洋公園萬豪酒店近日以叫價約50億元於市場放售，折合平均房價約1062萬元。

麗展潘銳民：未聞放售海洋公園萬豪酒店

麗新高級副總裁潘銳民回覆本報查詢時指出，未聽聞上述放售事宜，亦未聽聞有財團洽購，但對於市傳50億元放售價，他就認為屬現時市價。

上述海洋公園萬豪酒店由麗展持有，總面積約365,974方呎，提供約471個房間，若以傳聞叫價50億元計，平均呎價即約1.36萬元，折合平均每個房間約1062萬元。

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