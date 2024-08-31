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經濟

香港地產

內地生租渣甸豪庭 每月4萬 呎租52元

【明報專訊】不少內地生於開學前趕尾班車租樓，更有個別內地生進駐東半山豪宅。利嘉閣分區董事梁國樑表示，大坑渣甸豪庭中層A室，實用面積約771方呎，兩房一套連儲物室套房間隔，望開揚景，單位現時由大業主持有收租，最新獲內地生以4萬元承租，實用呎租約52元。

深水埗單幢半新盤亦錄內地生租樓個案。美聯高級分區營業經理劉念滿表示，深水埗南昌一號中層D室，實用面積約418方呎，3房間隔，獲3名內地生以2.15萬元承租，實用呎租約51.4元。業主2017年4月約736.4萬元一手購入，租金回報約3.5厘。

內地專才11萬租傲瀧4房連車位

西區亦連錄多宗租賃成交。中原高級資深分區營業經理盧宏基表示，西環KENNEDY 38高層D室，實用面積333方呎，一房間隔，享海景，業主月租叫價2.75萬元，獲內地生議價1000元或3.6%，以2.65萬元承租，實用呎租近80元；業主去年1019萬元購入，租金回報約3.1厘。中原分區營業經理姚文龍表示，西半山柏道2號低層D室，實用面積798方呎，3房1套間隔，望樓景，業主原以4.2萬元放租，因租客願意預繳一年租金，即46.2萬元，故業主減價3500元或約8%，以3.85萬元租出，實用呎租48.2元；業主2004年618萬元購入，租金回報約7.5厘。

西貢傲瀧再錄得大額租務成交。中原區域營業董事陳沛堯表示，傲瀧B座花園複式戶，實用面積3189方呎4房4套間隔，獲內地專才以11萬元連車位承租，呎租34元；業主2020年11月約7125萬元購入，租金回報約1.9厘。資料顯示，單位業主為陳羅寶靈（CHAN LO PO LING PAULINE），即大家樂集團前主席陳裕光妻子。

相關字詞﹕內地專才 內地生 柏道2號 傲瀧 KENNEDY 38 南昌一號 渣甸豪庭

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