維港滙5伙招租 開放式租1.68萬起

近日不乏發展商將旗下現樓餘貨變陣出租，繼恒地（0012）紅磡必嘉坊系列、其士（0025）太子道西PRINCE WESIDENCE推出單位招租後，代理消息指出，維港滙I首推5伙招租，實用面積277至308方呎，屬開放式和一房間隔，開放式戶月租約1.68萬元起、實用呎租約60元起。單位總數1437伙的維港滙系列，2021年初開售以來累沽近1250伙、吸金達217億元，現有約190伙餘貨待售。事實上，維港滙租務向來不俗，單計8月錄約16宗成交，實用呎租最高見70元。

綜合市場資訊，8月迄今整體一手成交錄約480宗，其中新地（0016）北角海璇II，售出第3座11樓B室，實用面積1155方呎3房戶，連車位成交價4165.85萬元，實呎3.6萬元，買家成交期180天，可獲樓價最高1.25%家庭置業回贈等優惠；項目本周至今共售6伙、吸金2.6億元。

飛揚2期獲滿意紙 正開始交樓

長實（1113）牽頭屯門青山公路飛揚第1期，新售出第2座16樓E室，實用面積722方呎3房戶，連車位成交價956.4萬元、實呎1.32萬元。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚第1、2期累售720伙，佔項目單位總數800伙的九成，套現36億元，當中第2期新近獲發滿意紙，正開始交樓。

睿峰兩房876萬沽 實呎1.99萬

鼎珮長沙灣睿峰亦新售出西翼21樓H室，成交價875.8萬元，實用面積438方呎兩房戶、實呎1.99萬元，買家成交期120日；據睿峰成交紀錄冊顯示，西翼樓層較低、相同面積19樓H室，去年10月以1276萬元、實呎2.91萬元售出（買家成交期90日），意味上述新成交價，較10個月前賣平三成。