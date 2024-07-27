CCL首8月跌逾6% 超去年全年跌幅

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.8點，按周跌0.14%，今年迄今累跌5.77%，超去年全年跌幅0.01個百分點。CCL（中小型單位）報137.41點，按周跌0.2%，今年迄今累跌5.88%，已超去年全年跌幅5.65%。至於CCL（大型單位）報142點，按周跌0.87%，今年迄今累跌7.37%，而去年全年跌幅為8%。

分區方面，港島CCL Mass報134.17點，按周跌1.79%；新界東CCL Mass報151.29點，按周跌0.82%。另九龍CCL Mass報136.51點，按周升0.47%；新界西CCL Mass報129.60點，按周升1.24%。

除了九龍之外，港島、新界東、新界西今年迄今的樓價跌幅，分別為7.89%、6.21%、6.09%，均已經超越去年全年的跌幅6.56%、5.12%、5.1%。

十大屋苑本月136宗成交 微升3%

另據中原統計，十大屋苑本月暫錄約136宗成交，較7月132宗微升3%，其中鰂魚涌康怡花園本月錄9宗成交，較上月全月5宗增80%；另鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨，本月暫同錄23宗成交，屬成交量最多屋苑，成交分別按月升27.8%及43.8%。

中原：本月一手錄500宗 料「撤辣」後新低

成交呎價方面，本月有8個屋苑呎價下跌，跌幅0.5%至6.9%，其中藍田麗港城跌幅最大，平均實呎按月跌6.9%至10,800元；沙田第一城及天水圍嘉湖山莊是十大屋苑中唯一兩個屋苑平均呎價錄得升幅，前者平均實呎微升0.9%至12,528元，後者平均實呎則升0.5%至8040元，重返8000元水平。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市觀望氣氛濃厚，一手成交本月錄約500宗成交，料屬「撤辣」後新低，但仍有部分買家打算把握減息前樓價低位偷步入步。