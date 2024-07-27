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經濟

香港地產

名門銀主盤3100萬沽 平19年前1% 恒生前一姐鄭慧敏旭逸居遺產貨 低7年前高峰價34%沽

【明報專訊】本港樓價續跌，除二手業主外，銀主亦接連大幅減價沽貨，而成交價更低於原業主多年前的一手買入價。長實（1113）早於2005年開售的大坑名門，一個近月淪為銀主盤的4房單位，新近以3100萬元易手，較業主19年前一手購入價還要低。另外，恒生銀行（0011）已故前「一姐」鄭慧敏旭逸居遺產貨，則以1938萬元售出，較屋苑同類單位2017年高峰期低約34%。

上述單位為名門2座中層A室4房1套戶，實用面積1387方呎，原由許姓買家2005年以3126.3萬元一手購入，今年6月淪為銀主盤後以3600萬元放售，至本月中以3100萬元售出，累減500萬元或14%，實呎23,071元。資料顯示，同座同面積極低層A室，2019年曾以4500萬元售出，換言之，未計及樓層因素，現成交價較5年前低逾三成。今次沽出之單位，最新成交價亦較19年前一手買入價貶值26.3萬元或不足1%。

將中3房遺產貨850萬沽 22年帳升2.2倍

此外，恒生已故前「一姐」鄭慧敏旗下遺產貨接連沽出，最新一伙為鄭慧敏及相關人士於1996年以860萬元購入的赤柱旭逸居4座頂層戶，新近由遺產管理人以1938萬元售出，單位實用面積855方呎，3房間隔連597方呎天台，實呎22,667元，並較28年前鄭慧敏等購入價高1078萬元或1.2倍。資料顯示，鄭慧敏2021年去世後，旗下物業先後沽出，包括去年1350萬元售出的大坑雅景軒，以及今年7月1950萬元售出的CONDUIT 18，連同旭逸居在內，3個物業共套現5238萬元。

將軍澳中心亦錄遺產貨成交，中原地產分區營業經理劉紹剛稱，屋苑5座中層C室，實用面積677方呎，3房1套間隔，以850萬元成交，實呎12,555元，單位屬遺產物業，原業主2002年1月262萬元一手購入，帳面升幅588萬元或2.2倍。

康樂園洋房3000萬沽 6年實蝕三成

另方面，市場錄不少蝕讓個案，市場消息指出，大埔康樂園康樂東路雙號洋房，實用面積2121方呎，4房間隔，以約3000萬元易手，實呎14,144元。資料顯示，原業主名字以普通話拼音登記，料為內地背景人士，於2018年以4200萬元購入，帳面蝕讓約1200萬元，若連使費料實蝕約1250萬元，實際蝕幅近三成。此外，大坑尚巒低層E室開放式戶，實用面積272方呎，則以460萬元售出，實呎16,912元，為屋苑近5年來成交價新低；原業主2010年455.2萬元一手購入，現成交價僅高14年前購入價高1%，料微蝕數萬元使費離場。

明報記者

相關字詞﹕鄭慧敏 蝕讓成交 尚巒 康樂園 將軍澳中心 旭逸居 名門 遺產貨 銀主盤

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