中信賺321億 近200高層買股涉8000萬

公司稱，上半年公告實施董事及中高級管理人員自願自費購股方案，目前已有近200人買入股份，合計金額逾8000萬港元。

中期息0.19元 增5.6%

中信股份昨股價最高見7.95港元，創1個月高，升1.9%，惟收市前回吐升幅，收報7.79港元，略跌0.1%，成交2.25億港元。

期內，收入按年升13.1%至3776.47億元，旗下金融服務業淨利息收入跌2.1%至741.36億元，淨手續費及佣金收入亦減15.8%至290.31億元。按對外收入分部劃分，先進材料業務按年升27.7%至1668.1億元，為各分部貢獻收入最多的業務；綜合金融服務升1.1%至1397.63億元，先進智造業務增5.5%至254.61億元；新消費業務跌2.6%至242.21億元；以及新型城鎮化升32.9%至213.61億元。

不過，若以應佔利潤計，綜合金融服務貢獻依然是最大，上半年按年升1.3%至278.95億元；先進材料增15%至66.53億元；先進智造升7.7%至4.59億元；新消費跌93%至3200萬元；而新型城鎮化跌3.9%至29.22億元。