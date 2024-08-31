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經濟

港7月貸款墊款9.89萬億 按年跌5%

【明報專訊】金管局公布截至今年7月香港貨幣統計數字，總貸款和墊款於6月底按月略升0.5%後轉跌，於7月底按月跌1%至9.89萬億元，按年則跌5%，同時亦為2019年2月以來的低位。當中港元貸款按月跌1.3%至6.18萬億元，外幣貸款按月跌0.4%至3.71萬億元。

港元貸款6.18萬億 按月跌1.3%

至於存款方面，截至7月底存款總額按月上升0.6%至16.84萬億元，當中港元存款按月升0.2%至7.73萬億元，按年則升2%。美元存款則按月上升1%至6.84萬億元，按年則升13.9%。香港人民幣存款則按月跌0.4%至1.06萬億元人民幣。

港元貸存比率跌至80%

由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由6月底的81.3%，下跌至7月底的80%，為2017年9月底以來的低位。而隨着市場預期美國9月大機會減息，港元拆息回落，定存化的趨勢有所放緩，港元狹義貨幣供應量（M1）按月升3.5%至1.58萬億元，港元廣義貨幣供應量（M2）按月略升0.3%至8.36萬億元。

以存款的時期分類計，定期存款按月略升0.6%至10萬億元。活期存款升幅見增快，於6月底按月升0.8%後，於7月底按月升2.9%至2.13萬億元。

相關字詞﹕港元 定期存款 定存 活期存款 貸存比率 金管局 存款 貸款

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