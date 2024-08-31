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經濟

外電稱內地允存量房貸提前減息 內房股受捧

【明報專訊】市場傳內地考慮進一步下調存量房貸利率，更允許高達38萬億元人民幣的存量房貸尋求轉按，以降低居民債務負擔、提振消費。分析員指出，若果現有房貸利率減最多1厘，將為業主節省3000億元人民幣利息開支，消息刺激多隻內房股股價勁升約一成或以上，內銀股則普遍逆市偏軟。

學者：轉按比減息效果更佳

彭博引述消息人士指出，相關方案容許按揭客戶可與銀行重新協商房貸利率，而不用等到傳統每年1月的利率調整時間，並容許將現有按揭貸款轉往其他銀行，按最新利率簽訂合同，意味自全球金融危機以來，內地首次允許轉按活動。消息人士指，未確定新政是否適用於所有住房。

中國人民銀行去年鼓勵銀行降低存量房貸利率，部分大型銀行已下調相關貸款利率。Jefferies中國經濟學者Shujin Chen認為，業主轉按降低利率，比一次過減息更佳，或能略微提振消費，但不會對房地產行業帶來實質影響，並料銀行因轉按而令貸款利率下降，淨息差受壓約10個基點，情况屬可控。中國銀河證券香港的中國房地產研究主管鄭懷武認為，若實施有關方案，反映內地發出加碼支持實體經濟信號，也會間接幫助房地產行業。

內房股做好，旭輝控股（0884）及綠景中國（00095）均升逾11%，世茂集團（0813）升10.5%，萬科企業（2202）升9.89%。

相關字詞﹕旭輝控股 內房股 轉按 存量房貸利率

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