人幣曾見14月高 港股一度重上萬八

成交增至1735億 3個月最多

另一方面，人民銀行披露，在8月開展公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值為1000億元人民幣。市場估計人行買入短期限國債，並賣出長期限國債。華僑銀行大中華區研究總監Tommy Xie向彭博指出，人行糾正債券市場失衡舉措，是為了防止長期債券利率在短期迅速跌出合理範圍。

剔出MSCI香港 太古地產挫3％

分析認為，市場結匯意願上升，帶動人民幣匯價反彈，但是有消息指國有大銀行曾出手緩和人民幣升勢。高盛認為，企業可能尚未充分準備放棄所持美元資產，部分投資者高估可兌換回人民幣的中國囤匯量。高盛指出，中美息差較大，且內地風險情緒不佳，美元資產仍然具有吸引力，估算內地出口商自2022年中以來積累外匯約4000億美元，並估計人民幣升值大部分受聯儲局加快減息和美國即將大選等因素影響。

全周計，港股三大指數連升4周，恒指、科指累升逾2%，國指累升約1.8%。太古地產（1972）被剔出MSCI香港指數，觸發該股股價尾市由約14.73元急跌至14.38元的全日最低位收市，全日跌3.2%，成交金額19.35億元，成交股份逾1.3億股，比周四升約9.4倍。

第一上海：中特估派息無變續看好

中信銀行（國際）投資最新月報指出，港股8月日均成交由5月的1398億元跌至917億元，但是年初至周四，恒指累升4.3%，30隻藍籌累計升幅跑贏恒指，其中20隻股息率超過4厘。月報認為，派息穩定兼估值偏低的股份在減息預期下，相信會帶來額外潛在收益。第一上海首席策略師葉尚志指出，港股延伸反彈回升走勢，而「中特估」派息未有大變，相信在高股息支持下持續看好。