Nvidia收入超預期幅度6季最低 第3財季指引收入增幅下滑 股價挫3%

Nvidia承認Blackwell生產過程遇到困難，需更改部分製造流程以提高生產良率。不過該公司預計，Blackwell晶片在第四財季將帶來數十億美元收入。市場希望了解Blackwell產品線的更多細節，但Nvidia未透露更多相關信息，拖累該股周三盤後曾挫8%，昨早段跌幅收窄至3%。

昨公布的美國第二季GDP修正值，按季折合成年率增長3%，較初值高0.2個百分點，反映消費者支出較原先預期強。此外美國上周首次申領失業救濟人數低於預期，反映就業市場仍具韌性，鞏固美聯儲9月小幅減息四分之一厘的預期，推動美股三大指數早段向上。商業軟件商Salesforce（美：CRM）次季收入及盈利勝於預期，並輕微上調全年盈利展望，股價早段最多升5%。主要科技股早段普遍向上，納指升幅達1%。

拖累亞洲晶片股昨下跌

Nvidia是AI競賽主要受益者，其銷售預測成AI投資熱潮晴雨表。隨Nvidia預期收入增幅較以往低，亞洲晶片股昨下滑。韓國記憶體晶片大廠三星電子（韓：005930）及SK海力士（韓：000660）股價分別跌3%及5%。台積電（台：2330）跌逾2%。

分析師此前不斷提升對Nvidia的預期，令該公司只有遠超市場的期望才能使投資者滿意。Nvidia目前大部分增長來自少數科技巨企，其40%收入來自大型數據中心營運商，包括Google和Meta等，它們為AI基礎設施投入了數百億美元。儘管Meta等企業仍在增加資本支出預算，但市場開始憂慮它們建造的基礎設施超出當前需求，可能會造成泡沫。

黃仁勳：Blackwell晶片將大量供應

Nvidia第二財季的數據中心收入為263億美元，按年增長154%，較此前兩個財季的超過400%增幅顯著下滑。不過該公司行政總裁黃仁勳強調，當生產動能提升後，Blackwell晶片將有大量供應。這將有望為Nvidia帶來新一輪增長。摩根士丹利分析師指出，市場期望變得更具挑戰性，考慮到當前環境的過渡性質，這仍是非常強勁的季度。大摩維持對該股的「增持」評級，並將目標價由144美元上調至150美元。美銀維持該股的「買入」評級，並將目標價由150美元上調至165美元。摩根大通分析師維持對該股的「增持」評級，並將其目標價由115美元上調至155美元。多家大行建議投資者趁低買入。

（綜合報道）

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