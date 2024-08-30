明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

Nvidia收入超預期幅度6季最低 第3財季指引收入增幅下滑 股價挫3%

【明報專訊】AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）在截至7月底的第二財季收入增長超過1倍至300億美元，是連續4季收入保持1倍以上的按年增幅，不過第二財季收入超出分析師預期的幅度，是6季以來最低（見圖），令一向給予Nvidia極高期望的市場人士感到失望。此外，Nvidia預測第三財季收入按年僅增八成至325億美元，預示收入增幅面臨下滑，雖然該預測仍略高於分析師平均預測的319億美元，但遠低於部分分析師高達379億美元的樂觀預期，令市場憂慮其爆炸性增長可能開始轉弱。新一代Blackwell架構AI晶片能否如期量產，成為支撐Nvidia股價的關鍵。

Nvidia承認Blackwell生產過程遇到困難，需更改部分製造流程以提高生產良率。不過該公司預計，Blackwell晶片在第四財季將帶來數十億美元收入。市場希望了解Blackwell產品線的更多細節，但Nvidia未透露更多相關信息，拖累該股周三盤後曾挫8%，昨早段跌幅收窄至3%。

昨公布的美國第二季GDP修正值，按季折合成年率增長3%，較初值高0.2個百分點，反映消費者支出較原先預期強。此外美國上周首次申領失業救濟人數低於預期，反映就業市場仍具韌性，鞏固美聯儲9月小幅減息四分之一厘的預期，推動美股三大指數早段向上。商業軟件商Salesforce（美：CRM）次季收入及盈利勝於預期，並輕微上調全年盈利展望，股價早段最多升5%。主要科技股早段普遍向上，納指升幅達1%。

拖累亞洲晶片股昨下跌

Nvidia是AI競賽主要受益者，其銷售預測成AI投資熱潮晴雨表。隨Nvidia預期收入增幅較以往低，亞洲晶片股昨下滑。韓國記憶體晶片大廠三星電子（韓：005930）及SK海力士（韓：000660）股價分別跌3%及5%。台積電（台：2330）跌逾2%。

分析師此前不斷提升對Nvidia的預期，令該公司只有遠超市場的期望才能使投資者滿意。Nvidia目前大部分增長來自少數科技巨企，其40%收入來自大型數據中心營運商，包括Google和Meta等，它們為AI基礎設施投入了數百億美元。儘管Meta等企業仍在增加資本支出預算，但市場開始憂慮它們建造的基礎設施超出當前需求，可能會造成泡沫。

黃仁勳：Blackwell晶片將大量供應

Nvidia第二財季的數據中心收入為263億美元，按年增長154%，較此前兩個財季的超過400%增幅顯著下滑。不過該公司行政總裁黃仁勳強調，當生產動能提升後，Blackwell晶片將有大量供應。這將有望為Nvidia帶來新一輪增長。摩根士丹利分析師指出，市場期望變得更具挑戰性，考慮到當前環境的過渡性質，這仍是非常強勁的季度。大摩維持對該股的「增持」評級，並將目標價由144美元上調至150美元。美銀維持該股的「買入」評級，並將目標價由150美元上調至165美元。摩根大通分析師維持對該股的「增持」評級，並將其目標價由115美元上調至155美元。多家大行建議投資者趁低買入。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕首次申領失業救濟 美股 黃仁勳 AI晶片

上 / 下一篇新聞

中行半年少賺逾1% 首派中期息 市場憂內銀增長力弱 股價偏軟
中行半年少賺逾1% 首派中期息 市場憂內銀增長力弱 股價偏軟
受惠淨息差擴闊 中銀半年多賺18%
受惠淨息差擴闊 中銀半年多賺18%
績佳獲大行唱好 美團飈13%
績佳獲大行唱好 美團飈13%
恒指跌轉升93點 成交重上千億
恒指跌轉升93點 成交重上千億
內房低迷超預期 瑞銀降內地經濟預測
內房低迷超預期 瑞銀降內地經濟預測
中壽半年新業務價值升19% 與新華保險同首派中期息
中壽半年新業務價值升19% 與新華保險同首派中期息
蒙牛宣布20億回購 股價昨飈近一成
蒙牛宣布20億回購 股價昨飈近一成
中海油料下半年油價75至85美元震盪
中海油料下半年油價75至85美元震盪
匯控CEO前熱門人選馬勵濤離任
匯控CEO前熱門人選馬勵濤離任
永旺中期虧損擴1.2倍 迎合港人「北上」熱潮 擬大灣區開兩超市
永旺中期虧損擴1.2倍 迎合港人「北上」熱潮 擬大灣區開兩超市
今年首7月港鐘表出口總值跌8%
今年首7月港鐘表出口總值跌8%
華潤隆地據報90億洽購新世界K11 Art Mall
華潤隆地據報90億洽購新世界K11 Art Mall
世華首季虧損收窄近七成
世華首季虧損收窄近七成
OpenAI洽新一輪融資 估值逾千億美元
OpenAI洽新一輪融資 估值逾千億美元
荷蘭擬拒續簽ASML對華設備維修許可
荷蘭擬拒續簽ASML對華設備維修許可
楊智佳：內銀短線調整 建行股息率高料受捧
楊智佳：內銀短線調整 建行股息率高料受捧
港元定存高息精選
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：業績收貨 Nvidia續持有
植耀輝：業績收貨 Nvidia續持有
方保僑：言論自由與司法權力的微妙平衡
方保僑：言論自由與司法權力的微妙平衡
技術取勝：粵海或反覆向4.8元推進
技術取勝：粵海或反覆向4.8元推進
盧駿匡：簡單買舊經濟股 已可穩中求勝
盧駿匡：簡單買舊經濟股 已可穩中求勝
劉思明：恒指展韌性 大市仍乏明顯主題
劉思明：恒指展韌性 大市仍乏明顯主題
周顯：下次牛市 藝術品炒得最癲
周顯：下次牛市 藝術品炒得最癲
譚新強：聽馬凱碩一席話 勝讀十年西方偏頗宣傳
譚新強：聽馬凱碩一席話 勝讀十年西方偏頗宣傳
湯文亮：銀主盤數量急升 銀行call loan造成
湯文亮：銀主盤數量急升 銀行call loan造成
海璇II首批沽5伙 均呎不足4萬 部分低3年前1期同類近四成 加推6伙周日起招標
海璇II首批沽5伙 均呎不足4萬 部分低3年前1期同類近四成 加推6伙周日起招標
朗賢峯IIA折實均呎2.1萬 較IIB高4%
朗賢峯IIA折實均呎2.1萬 較IIB高4%
御金‧國峯銀主盤1513萬沽 逾12年貶值25%
御金‧國峯銀主盤1513萬沽 逾12年貶值25%
餐飲店8.2萬租上水藥房街舖 低高峰五成
餐飲店8.2萬租上水藥房街舖 低高峰五成
晶苑紅磡Y36 本月登場涉61間房
晶苑紅磡Y36 本月登場涉61間房