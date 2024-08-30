餐飲店8.2萬租上水藥房街舖 低高峰五成

善一堂道德協會2800萬購元朗物業

資料顯示，上述商舖對上舊租戶為759阿信屋，自2016年起租用該舖，高峰期月租約16萬元，即上述租金較高位大幅下跌約49%，而阿信屋2022年租約完結後，該舖丟吉至今。林氏表示，疫後內地遊客消費模式改變，令上水區商舖租金受影響，過往藥房林立的龍琛路今年至今僅錄得兩宗租務成交。上述舖位租金屬市場新低，料隨着該區舖位租約陸續到期，料該地段一帶的舖租將進一步受壓。

另再錄宗教團體入市。資料顯示，元朗又新街53至59號滿利大廈一樓，面積3547方呎，上月底以2800萬元易手，呎價7894元，買家為香港善一堂道德協會。原業主2004年9月以1300萬買入，帳面獲利約1500萬元或1.15倍。翻查資料，香港善一堂道德協會自2022年1月起、逾兩年來多次入市，斥逾1億元購入最少5個工商舖物業，而今年5月已斥2400萬元購入長沙灣永基商業大廈10樓全層，面積約3260方呎，呎價7362元。

第一集團中心25樓逾億易手

此外，第一集團旗下九龍灣宏照道23號第一集團中心，最新錄全層成交，為25樓全層，面積約1.1萬方呎，成交價逾1億元，呎價約9865元。另利嘉閣（工商舖）地產工商部分區董事文啟軒表示，長沙灣大南西街1016至1018號的東方國際大廈，位於高層3個相連單位，面積共4495方呎，新近以月租約12.1萬元租出，折合平均呎租約27元，租客為科技公司。至於同座另一高層單位，面積約1482方呎，則以月租4.1萬元租出，折合平均呎租約28元，租客從事網絡維修行業。