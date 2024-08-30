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經濟
2024年8月30日星期五
股市最前線
中行半年少賺逾1% 首派中期息 市場憂內銀增長力弱 股價偏軟
受惠淨息差擴闊 中銀半年多賺18%
績佳獲大行唱好 美團飈13%
恒指跌轉升93點 成交重上千億
內房低迷超預期 瑞銀降內地經濟預測
中壽半年新業務價值升19% 與新華保險同首派中期息
蒙牛宣布20億回購 股價昨飈近一成
中海油料下半年油價75至85美元震盪
匯控CEO前熱門人選馬勵濤離任
永旺中期虧損擴1.2倍 迎合港人「北上」熱潮 擬大灣區開兩超市
今年首7月港鐘表出口總值跌8%
華潤隆地據報90億洽購新世界K11 Art Mall
世華首季虧損收窄近七成
Nvidia收入超預期幅度6季最低 第3財季指引收入增幅下滑 股價挫3%
OpenAI洽新一輪融資 估值逾千億美元
荷蘭擬拒續簽ASML對華設備維修許可
楊智佳：內銀短線調整 建行股息率高料受捧
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：業績收貨 Nvidia續持有
方保僑：言論自由與司法權力的微妙平衡
技術取勝：粵海或反覆向4.8元推進
盧駿匡：簡單買舊經濟股 已可穩中求勝
劉思明：恒指展韌性 大市仍乏明顯主題
周顯：下次牛市 藝術品炒得最癲
譚新強：聽馬凱碩一席話 勝讀十年西方偏頗宣傳
湯文亮：銀主盤數量急升 銀行call loan造成
海璇II首批沽5伙 均呎不足4萬 部分低3年前1期同類近四成 加推6伙周日起招標
朗賢峯IIA折實均呎2.1萬 較IIB高4%
御金‧國峯銀主盤1513萬沽 逾12年貶值25%
餐飲店8.2萬租上水藥房街舖 低高峰五成
晶苑紅磡Y36 本月登場涉61間房
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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