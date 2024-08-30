楊智佳：內銀短線調整 建行股息率高料受捧

港股市場的業績期近尾聲，持續至下周一開市前完結，接近業績期死線，更多非一線股份、民企股相繼公布業績。綜觀個股業績，觀感又不至差勁至配不起目前低殘估值，以日前美團（3690）業績為例，盈利遠勝預期，更是相當亮麗，股價單日急升12%。相反，交通銀行（3328）同樣日前公布業績，並宣布復派中期股息，昨股價卻急跌6%，連累四大國銀跌2%至4%。

多年來內銀股猶如進入集體經濟模式，具規模內銀股的業績數字幾乎一模一樣，維持連續幾年幾乎持平的盈利、收入數據。今次業績期分別不大，暫時來看，交通銀行、中國銀行（3988）及招商銀行（3968）今年上半年純利同樣下跌1%，不同的是，中行及招行的淨利息收入下跌3%，靠非利息收入來支撐業績。至於交行淨利息收入上升2%，彌補非利息收入下跌表現。

內銀股派中期息 不代表可增全年派息

內銀股開始派發中期息，亦不代表有條件增加全年股息，只是派息由一次拆開為兩次而已。因此，資金暫時由業績不會有驚喜的內銀股，流進業績有驚喜的非防守性股份。內銀股短線調整，不代表已見頂，只要港股投資者重返避險心態，內銀股又再獲得追捧。

假若龍頭的建設銀行（0939）及工商銀行（1398）的股息率逾7厘，都比起交行及招行為高，反正每家銀行都是沒驚喜的業績，投資者何不將資金集中買入安全度相對高的建行及工行？於是，稍後建行及工行仍會跑贏其他內銀。

美股方面，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）公布了今年5月至7月季度業績，成為環球市場焦點。季度收入300億美元，每股盈利0.68美元，沒有帶給市場驚喜，股價盤後即時反應是下瀉8%，然後執筆時股價似乎穩定下來。

事實上，這次業績談不上關鍵，目前Nvidia仍是主力銷售未升級的舊人工智能晶片產品H200為主，數據中心收入按季上升16%，增長銷售額為37美元，不及2月至4月的42億美元銷售額，論增速是放緩。不過，Nvidia將於今年第四季推出新系列的Blackwell晶片，算力大幅提升，客戶留有期待亦情有可原，談不上出現需求放緩。因為業績沒驚喜便率先拋售，情况與港股的內銀股有相似之處。

Nvidia業績略打擊股價 成吸納時機

Nvidia行政總裁黃仁勳於分析員會議強調Blackwell產品如期付運，為市場帶來定心丸，明年更會增產大量供應。因為業績而來的沽售潮，理應短暫，亦未出現基本因素轉壞的情况。目前正值美股7月以來的二次調整期，投資者明顯比對7月時冷靜，連日下跌以至Nvidia沒驚喜業績，都未構成恐慌，市場信心正在修復。此輪美股調整是今年下半年的上車機會，對Nvidia而言亦是，業績略打擊股價，形成吸納的時機。

[楊智佳 還看今朝]