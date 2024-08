永旺中期虧損擴1.2倍 迎合港人「北上」熱潮 擬大灣區開兩超市

明報記者 田越

永旺上半年收入按年跌10.4%至40.52億元,當中香港市場收入跌9.7%、經營虧損擴大1倍至1.4億;內地市場收入跌10.9%、經營虧損擴大1.4倍至3697萬元。但虧損無阻集團的擴展計劃。永旺百貨董事總經理長島武德在業績會上表示,集團今年的戰略主要是通過提升營運效率、增加自家品牌銷售,以實現最大化利潤。

續擴港飲食業務版圖

冀覆蓋更多顧客群

長島武德稱,集團將強化 Living PLAZA by AEON、Daiso Japan、Mono Mono等高利潤小型專門店,改進商品組合,提高銷售額;以及進一步提高自家品牌銷售從而改善毛利率。另將進一步擴大飲食業務版圖,包括繼續開設KOMEDA'S Coffee及新業態JELYCO DO By KOMEDA等,以覆蓋更廣更多的顧客群。

長島又稱,為迎合港人「北上」熱潮,集團將在大灣區新增兩間AEON超市。廣東永旺及永旺華南董事總經理杜若政彥指出,大灣區人口多、年輕人亦較多,公司認為深圳、佛山、廣州等地是商機。集團持續審視現有店舖佈局並進行優化,於5月完成對廣州太陽城店的大型活性化改裝,並於期內成功簽約廣州塔廣場店和廣州百信店兩家新店,並計劃於今年9月及明年開業,進一步佈局大灣區市場。

加強數碼化轉型

下半年伙八達通優化系統

另外,集團將持續加強數碼化轉型,以提升電子商務的增長、強化營運管理水平。於下半年,集團將與八達通合作,優化系統並引入樂悠咭優惠,並開發顧客App自助功能和引入自助收銀機中央管理系統等。集團預計下半年總資本開支約為9570萬元,較去年同期實際支出大增82%。