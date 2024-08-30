中壽半年新業務價值升19% 與新華保險同首派中期息

明報記者 歐陽偉昉

中壽上半年新單保費跌6.4%

業務表現方面，內險新業務價值增長均由新業務利潤率上升帶動，抵消新單保費下跌。

中壽上半年新單保費按年下跌6.39%至1602.66億元，其中首年期交保費按年下跌0.13%至972.94億元，利潤率較高的10年期及以上首年期交保費按年上升9.39%至426.16億元。

截至上半年底，中壽總銷售人力為68.5萬人，較3月底回升0.88%。上半年中壽純利為382.78億元，按年上升5.88%。

新華長期險首年保費跌45%

新華保險上半年新業務價值率為18.8%，按年上升12個百分點。

由於監管下調儲蓄險預定利率，行業向長期險和分紅險轉型，該行上半年長期險首年期交保費按年下跌45.1%至185.9億元，其中繳交首年保費按年下跌81%至31.09億元；長期險首年保費按年下跌至11.4%至154.81億元，其中10年期及以上期交保費按年上升16.3%至20.42億元。上半年新華純利110.83億元，按年上升11.1%。

至於太保壽險上半年新業務價值率按年上升5.3個百分點至18.7%，首年年化保費為482.28億元，按年下跌11.93%。產險業務綜合成本率按年改善0.8 個百分點至 97.1%，保險服務收入 930.76 億元，按年上升4.2%。上半年純利為251.32億元，按年上升37.1%。