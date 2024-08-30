恒指跌轉升93點 成交重上千億

恒指低開78點後，早段跌幅曾擴大至189點，低見17,502點，但午後倒升，尾市曾升104點，收報17,786點，升93點，重上100天線，全日上下波幅293點，是兩星期以來最大。國企指數升0.3%，科技指數升0.5%，大市成交是近9個交易日以來首次重上千億元，達1081億元的3星期高位。

北水淨沽出18億

業績繼續左右股份走勢。美團（3690）業績獲大行唱好，股價急升逾12.5%創逾1個月高位，是表現最好藍籌。藍籌升幅排第二是蒙牛（2319），公司預計下半年經營利潤率改善，並回購最多20億元股份，股份先跌後升，收市升9.6%。

資金在中資金融股「換馬」，部分內險股受追捧，人保（1339）恢復中期息，股價「破頂」升逾6%，中國太平（0966）股價曾突破10元創新高。但早前強勢的內銀股繼續回吐（見另文）。理想汽車（2015）上季毛利率下滑，多家大行關注市場競爭，公司股價早段急挫近15%，失守70元，收市仍跌9.7%。

申洲國際（2313）業績後連續兩日捱沽，大行擔心收入增長不達標、失去競爭力，股價昨一度重挫近13%，但低位有支持，收市跌幅縮窄至3.4%。大市回升，但港股通「北水」轉流出18.38億元，是1星期最多，當中盈富基金（2800）遭淨沽售22.2億元，南方恒生科技指數ETF（3033）、申洲淨賣出均逾2億元。資金趁低吸納理想，淨買入7.5億元。

元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，港股單日轉向、成交增加都利好，估計恒指在17,300點水平有支持，但18,300點阻力較大，相信除非內地股市和經濟數據回穩，同時美國大幅減息，否則大市暫未改變區間上落格局。