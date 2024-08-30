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經濟

績佳獲大行唱好 美團飈13%

【明報專訊】美團（3690）第二季業績表現亮麗，券商認為外賣業務保持穩定，加上競爭格局改善，紛紛上調目標價（見表），並視為互聯網行業首選之一。美團昨日股價有支持，最高見116.5元，收市仍升12.5%至115.7元，成交100億元，高佔整體大市成交逾9%。

摩根士丹利認為，受惠於即時配送、到店、酒店及旅遊（IHT）及新業務帶動，美團上季營運溢利大勝預期，管理層亦對前景感到樂觀。與市場憂慮相反，該行預期下半年外賣需求增長將保持穩定，並將投資評級由「與大市同步」升至「增持」，目標價由120元上調至125元。該行指出，雖然宏觀消費疲弱，但美團即時配送業務未見放緩迹象。美團成功推出高性價比的創新產品如「拼好飯」、「品牌衛星店」，下半年銷售穩定增長前景令人驚喜，料第三季外賣訂單量將按年升12%。IHT業務方面，該行料第三季的收入及經營溢利按年升25%及35%，相信美團已由交易金額增長主導轉至用戶或訂單增長，業務競爭保持穩定下利潤有望增長。

大摩：收入盈利增長較電商平台強

整體而言，大摩料美團第三季收入將按年升20%至920億元人民幣，經調整營運溢利按年升142%至121億人民幣，認為消費疲弱之下，由於服務業線上滲透率相對較低加上競爭穩定，相對電商平台，美團的收入和盈利增長更強。

高盛表示，美團上季業績勝預期，到店業務競爭格局進一步改善，新業務虧損亦持續收窄。由於過去股價疲弱源自投資者憂慮外賣業務需求及到店業務競爭，不過業績穩健加上前景更有韌性，相信會為股價帶來正面影響。高盛續稱，考慮美團上季盈利遠勝預期，核心本地商業利潤增長前景穩健、加上美團優選的持續改善營運效率，將美團2024年至2026年的經調整盈利上調5%至8%，並上調目標價至157元，評級為「買入」。該行強調，美團基本面仍是內地互聯網公司最強之一，公司在外賣配送受和到店業務均處於有利的壟斷地位。

相關字詞﹕電商平台 券商 美團 摩根士丹利

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