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經濟

中行半年少賺逾1% 首派中期息 市場憂內銀增長力弱 股價偏軟

【明報專訊】大型內銀繼續公布業績，中國銀行（3988）上半年純利1186.01億元（人民幣，下同），按年下跌1.24%；招商銀行（3968）按年下跌1.33%至747.43億元。周三率先公布業績的交通銀行（3328）和中信銀行（0998），次季純利按年下跌扭轉首季升勢，昨日股價均跌逾6%，並拖累將公布業績的四大內銀亦跌約2%至3%（見表）。不過投行富瑞發表報告，認為保險資金和國家隊資金繼續吸納內銀股，股價下調會是買入機會。

明報記者 歐陽偉昉

多家大型內銀派發或有意派發中期息，不過招行維持不派中期息，中行則每股派0.1208元，為上市以來首次。單計第二季，中行純利按年上升0.29%至626.12億元，扭轉首季按年2.9%跌幅，招行次季純利按年下跌0.67%至366.66億元，較首季1.96%跌幅收窄。上半年中行和招行淨利息收益率均按年下跌0.23厘，分別報1.44厘和2厘，較首季持平和再低0.02厘。零售銀行業務較重的招行，受保險和基金銷售費率下跌、信用卡手續費下降等影響 ，淨手續費收入按年急跌18.61%至383.28億元。

中行招行淨利息收益率同跌0.23厘

昨日內銀股下挫，富瑞認為是由於部分銀行第二季按年增速低於首季，周初有「國家隊」資金買入代表小型股的滬深1000指數ETF後，周二有官媒《每日經濟新聞》發文指機構投資者不應只買入四大行股票，也應留意科技股，引發市場關注監管當局指引是否有變，而昨日內地社交媒體亦傳監管當局不鼓勵保險機構買入銀行股。

富瑞認為，雖然內銀基本因素仍在惡化，不過年初以來四大內銀是該行在內地金融和房地產行業中的首選，主要受惠於每股股息穩定，繼續吸引國家隊、保險資入等淨買入資金入場，而基金、外資機構和散戶等淨沽出者則早已低配銀行股。

富瑞：未有聽聞當局限險資購銀行股

監管因素方面，富瑞計算2月以來國家隊入市資金有63.5%流入代表大型股的滬深300指數，因為大型股流動性更佳、估值更低、業績基本因素更穩定，相關資金將繼續流入大型股。此外，該行指未有聽聞監管當局限制險資購入銀行股，四大行基本因素相對穩定、股息收益率遠高於國債收益率，預期險資將繼續吸納。

三大行今公布業績 農行料有增長

餘下三大國有銀行將於今日公布業績，富瑞預期四大銀行第二季業績略有改善，大部分國有銀行上半年淨利潤按年下跌，惟農業銀行（1288）則可能按年有小幅增長。根據金監總局統計，受惠存款成本下降，國有銀行今年第二季淨利總額按年下跌約1%，表現略優於第一季。

相關字詞﹕招商銀行 中國銀行 金監總局 富瑞 內銀股 內銀

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