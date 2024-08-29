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經濟
2024年8月29日星期四
股市最前線
官方樓價指數8年首失300點關 按月跌1.88% 8個月最大跌幅
租金指數按月升逾1% 連升5個月創5年新高
中原：銀主盤升至344間 17年來新高
A&F每月150萬租希慎廣場7000呎舖 較爆疫時倍升
會德豐黃光耀：旗下部分項目擬售轉租
美團次季經調整多賺78% 勝預期 「拼好飯」表現強勁 單日訂單破800萬
交行半年純利跌1.6% 復派中期息
恒指挫182點 成交增至939億
彭博：匯控艾橋智擬削減中層管理層
申洲半年多賺38% 股價仍挫半成
金管局推Ensemble沙盒 促進代幣化應用
比亞迪半年多賺24% 不派息 料海外新能源車銷售佔比將升至近一半
中海油中期純利逾797億 紀錄新高
中石油爭取明年新能源業務佔7％
華潤置地半年核心純利跌4.7%
中海外半年核心純利跌23%
保誠半年新業務利潤升1%
會財局：上年度190宗可跟進投訴新高
優品360半年賺1.2億 內地店年初全結束
巴郡市值首破1萬億美元關 今年股價升近三成 遠超標指升幅
Burberry市值挫 或剔出富時100成分股
日擬撤入境旅客購化妝品等免稅額上限
楊智佳：美團倘開市急升 宜候調整吸
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：比亞迪電子或考驗27元
劉思明：績後股價現突破 內險股走勢改善
周顯：現代藝術品泡沫終會炒爆
湯文亮：合約不平等 談何合約精神
Bricks & Mortar Management王震宇：特朗普當選 港樓始有望回穩
政府資助房屋供應大增 未來3年私樓市場最困難
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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官方樓價指數8年首失300點關 按月跌1.88% 8個月最大跌幅
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