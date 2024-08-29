楊智佳：美團倘開市急升 宜候調整吸

港股市場最令人頭痛之處，是每次短期升浪均難以分辨其持續性，每次下跌趨勢似乎展開時，亦不確定會否跌回升浪起點。策略上，除了炒上落之外，港股投資者只能偏向持有派發穩定高息的國企股，避開經濟周期關連度高的股份，難以變得進取。

踏入業績期尾聲，重磅股美團（3690）季度收入按年升21%，透過限制成本，令盈利增長達到78%，表現非常理想。美團首季收入增幅高於即時配送交易筆數的14.2%按年升幅，反映每單外賣單價上升，從而提升效率，成為盈利急升原因。不過，回顧今年首季收入增幅25%，低於當時即時配送交易筆數28%增幅，反映季節因素之餘，數字亦相當飄忽，今次業績似乎是一次過的利好，市場暫不會看成是重估潮。以前收市價計，美團年度化市盈率降至13.7倍，以收入暫時仍保持按年約兩成增幅計，估值屬偏低。估計於開市早段，美團股價已反映業績利好，假若股價升幅明顯超過10%，候調整吸納會比較好。

近年內地餐飲及旅遊行業的數據，跑贏其他周期消費，情况體現於美團業績之上。預計今次業績後，投資者對美團的信心加大，未來會繼續觀察餐飲、旅遊行業於中國經濟放緩期間的硬淨程度，無論如何，美團仍會是比阿里巴巴（9988）此類消費行業龍頭更值得持有的股份。

理想業績縱勝預期 股價前景仍不明朗

理想汽車（2015）業績好過預期，今年第二季度汽車銷售收入上升8%，毛利率由上年同期21.8%，降至19.5%，純利因此萎縮45%。以價格換取銷量的策略，犧牲了利潤。於中國經濟放緩兼車市低迷，電動乘用車市場的滲透率早於一兩年前達到50%，目前已進入存量市場，汽車生產商在搶佔僧多粥少的收入。理想守住盈利的能力並不出眾，恰巧與上述的美團面對相反的情况並不理想。即使理想業績勝預期，股價前景並不明朗。

理想汽車屬「蔚小理」當中唯一具備盈利能力的，於電動車存量市場當中，小鵬汽車（9868）及蔚來（9866）仍然虧損，危機更大，實在不宜沾手。

倘市場樂觀未改 Nvidia破高指日可待

港股急轉冷，業績股炒高再遭拋進，上日推介的華潤電力（0836）下跌了5%，同樣，防守性高的中國通信服務（0552）亦面對同等待遇，業績公布當日上升，翌日才遭質低，下跌4%。這種業績後先升後跌的不正常情况，早前於華潤啤酒（0291）及恒安國際（1044）身上亦曾經出現，只因港股長線市底實在太弱，太缺乏信心，倘潤電股價單日回穩，潤電還是可以吸納的對象。

美股市場方面，焦點自然落於Nvidia（英偉達）（美：NVDA）周三盤後業績身上，作為此輪牛市龍頭股，業績後股價表現足以左右整個美股市場的投資氣氛，倘若績後股價再度爆升，便有望帶動納斯達克100指數上試向上延伸中的保歷加通道上軸（執筆時處於20,315點）。至於Nvidia，只要業績未見扭轉投資者樂觀看法，無論績後股價上升還是獲利回吐，衝破歷史高位140.76美元仍是指日可待，暫時仍可保持樂觀。

[楊智佳 還看今朝]