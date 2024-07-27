Burberry市值挫 或剔出富時100成分股

股價1年跌近七成

由於奢侈品行業的銷售放緩，且中國市場的需求尤其疲弱，促使Burberry最近發出盈警。Burberry在截至6月底的第一財季，收入按年大跌22%，同店銷售跌21%，並警告上半財年將出現營運虧損。由於業績未如理想，Burberry宣布暫停派息，並撤換行政總裁。

疲弱的前景，加上品牌重塑步履蹣跚，該股股價在過去3個月跌三分之一，過去一年更跌近七成，市值跌穿25億鎊（約258億港元），遠低於保住富時100指數成分股地位所需的水平。

易捷同列降級候選名單

富時羅素亦根據上周五的收市價，將廉航易捷航空（EasyJet）（英：EZJ）列入富時100指數降級的候選名單。不過該股周二升近7%，使其市值提升，預料可避過降級至富時250指數的命運。同時，保險公司Hiscox（英：HSX）和Tritax Big Box房地產投資信託基金（英：BBOX）則有望從富時250指數，晉升至富時100指數。最終調整名單將基於下周二（3日）的股價。

根據富時羅素的指引，富時100指數成分股重新調整時，市值在合資格股票中排名第111名或以下，將被剔出富時100指數；任何排名達到第90名或以上的股票，將加入該指數。

（綜合報道）

[國際金融]