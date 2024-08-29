巴郡市值首破1萬億美元關 今年股價升近三成 遠超標指升幅

市場等待AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）周三收市後公布業績，為AI投資熱推動的牛市是否已經過高提供線索。美股三大指數早段個別發展，道指微升，而科技股為主的納指跌0.7%。

全球第9家市值1萬億美元企業

今年以來，巴郡股價升近三成，遠超標普500指數的18%升幅。道瓊斯的數據顯示，巴郡今年以來截至周二收市，市值增長約2180億美元，單是這增幅已較美國運通（美：AXP）、麥當勞（美：MCD）、思科（美：CSCO）及富國銀行（美：WFC）等美國著名企業的市值還要高。

此前市值跨進萬億美元門檻的全球8家企業，包括美股科技「7巨頭」所有成員——Nvidia、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Meta（美：META）、Alphabet（美：GOOG）及特斯拉（Tesla）（美：TSLA），以及沙特國營石油巨企沙特阿美（沙：2222）。這些公司當中，Tesla是唯一一家目前市值低於1萬億美元的企業。截至周二收市，其市值為6672億美元，約為2021年底峰值的一半。

將於本周五慶祝94歲生辰的巴菲特，在1960年代控制了陷入困境的紡織企業巴郡，並全面轉型，業務涵蓋保險、鐵路、零售和能源等。《巴倫周刊》將巴郡的優秀表現，部分歸功於其對熱門股票類別的投資。在能源領域，它持有西方石油（美：OXY）大量股票；在金融領域，它又重倉安達保險（Chubb）（美：CB）、信用卡公司美國運通及Visa（美：V） 。

不過巴郡近期似乎進入防禦狀態。截至6月底，巴郡現金儲備增至創紀錄的2770億美元。巴郡近期已將蘋果持倉減半，又持續減持美銀。

根據申報文件披露，巴郡於8月23日、26日和27日，合共減持價值9.82億美元（約76.6億港元）的美銀股票。自7月中以來，巴郡共減持近13%的美銀股票，累計套現54億美元。

巴郡對美銀的投資始於2011年，當時股價不到5美元。巴郡今夏減持美銀前，該股今年上漲逾三成，此後股價跌一成，周二收報39.67美元，反映巴郡獲利頗豐。巴菲特對減持理由保持沉默，但迄今巴郡仍是美銀最大股東，持有9.038億股美銀，以周二收市價計算，股票價值359億美元。

蘋果數碼服務部門罕見裁員百人

至於此前被巴郡減持的蘋果，其數碼服務部門罕有裁員約100人。彭博社引述知情人士稱，蘋果已通知受裁員影響員工，他們原本在高級副總裁Eddy Cue領導的服務部門效力於不同團隊，反映蘋果正調整數碼服務部門內部優次。據稱，被裁減的人手，主要來自負責蘋果電子書Apple Books軟件和Apple Bookstore團隊。此外，營運新聞服務的Apple News團隊也被裁減一些人手。

（綜合報道）

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