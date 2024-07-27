會財局：上年度190宗可跟進投訴新高

77宗調查 46宗涉上市公司核數師

會財局調查部主管王蕙湄表示，於77宗展開的調查當中有46宗涉上市公司核數師調查，以及31宗涉專業人士的調查，另亦就上市公司財務報表或存不正常事宜展開14宗查訊。

她績稱，於46宗涉及上市公司核數師調查，以及14宗查訊個案中，當局發現於潛在會計不遵從事宜的主要範疇中，有關於「收入確認」一項的佔比有明顯上升迹象，由前一個財政年度的16%，增加至去年財年的42%，王表示或與目前經濟波動有關。

王蕙湄提到，於去年結案的調查發現有核數師未能勤勉盡責，以及保持應有的專業謹慎態度，當中有個案上市公司連續3年於沒有可供分派溢利情况下仍派股息，違反《公司條例》，負責的核數師同時亦違反審計準則。