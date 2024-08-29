中海外半年核心純利跌23%

合約物業銷售額跌近18%

集團上半年合約物業銷售額按年跌17.65%至1483.8億元，收入按年跌2.49%至869.4億元；而整體毛利率22.1%，按年跌0.5個百分點。當中房地產開發業務收入按年跌4.5%至820.4億元；商業物業收入按年升19.8%至35.4億元，其中寫字樓收入17.6億元，購物中心收入11.1億元，長租公寓收入1.2億元，酒店及其他商業物業收入5.5億元。

上半年4城市新增6幅地

上半年集團在內地4個城市新增6幅土地，新增權益土儲總建築面積為115萬平方米，截至6月底土儲總建築面積為4905萬平方米，較去年底減少9.2%；淨借貸比率38.7%，與去年底相同；加權平均融資成本為3.5%；總借貸2555.7億元，持有銀行結餘及現金1002.4億元。

集團同時披露，服務公司25年的老臣子、執董兼副主席羅亮退休，羅亮退任後，執董郭光輝將擔任公司授權代表，今起生效。