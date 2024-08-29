申洲半年多賺38% 股價仍挫半成

派中期息1.25港元

公司昨股價早段升2.4%，見69.35港元，創1個月高，惟中午公布業績後不升反跌，曾急挫近一成，見61港元，尾段跌幅收窄，收報64.25港元，仍跌5.17%，成交9.92億港元。

申洲國際上半年銷售額按年增12.2%至129.76億元（見表），低於預期的136.2億元。當中運動類產品銷售額按年升7.6%至92.13億元，少過預期的95.88億元；但內衣類產品升近五成至9.03億元，遠高於預期的6.74億元。受益於整體產能利用率的提升，毛利率提升6.6個百分點至29%。

公司表示，收入增加由於多數主要客戶的採購佔比進一步提升，以及中國內地和日本市場的訂單需求增幅較大。以地區收入劃分，日本升27%至21.16億元；中國內地按年升20%至37.24億元；歐盟升4.4%至25.27億元；美國升2.7%至18.81億元。

富瑞料下半年毛利率

不能維持現水平

富瑞發表報告指出，申洲或未能達到今年收入按年高雙位數增長的指引，並連續4次上半年收入未達該行預期，意味需求存在結構性風險。該行又預計，下半年因人民幣匯率升值和人工上漲，毛利率將不能維持現時水平。