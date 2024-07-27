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經濟

恒指挫182點 成交增至939億

【明報專訊】投資者關注內地消費市道，電商平台拼多多（美：PDD）績後急瀉，加上內地股市偏軟，上證指數連跌兩日，見近6個半月低位，而且在美國人工智能晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）公布業績前，科網股投資氣氛審慎，拖累港股在今日期指結算日前夕，由近1個半月高位回落。

北水淨流入縮至26.7億

恒指昨日低開26點，初段一度倒升4點，但已是全日高位。午後跌勢加劇，最多跌215點，收報17,692點，跌182點或1.02%，終止兩日升市。國指跌1.27%，科指曾跌逾2%，收市跌1.6%。成交稍增至939億元，但連續第八個交易日少於千億元。北水連續兩日淨流入，但金額較上日減少7.23%至26.68億元，南方恒生科技指數ETF（3033）錄淨買入6.9億元，農夫山泉（9633）亦獲淨買入2.2億元。但騰訊（0700）錄淨沽售6億元，美團（3690）亦淨沽售約1億元。

科網股普遍偏軟，騰訊跌近2%，阿里巴巴（9988）香港轉為主要上市生效，雖然有望納入港股通，吸引內地資金，但股價跟隨大市回吐1%，成交約30億元，未見明顯增加。美團收市後公布上季經調整盈利136億元人民幣，好過市場預期，惟績前股價先跌3.2%。只有京東集團（9618）受公布新50億美元回購股份計劃支持，逆市升1.77%。

農夫山泉績後急跌逾一成

公司業績繼續主導市場，農夫山泉受輿論和市場競爭影響，瓶裝水收入按年跌18.3%，遭部分大行調低目標價，股價急挫逾10.4%，創上市新低，是跌幅最大藍籌股。另一創上市新低還有眾安在線（6060），上半年盈利大減75%，股價曾暴瀉20%，險守10元關口，收市跌17.4%，是表現最差科指成分股。

紡織股申洲國際（2313）上半年業績符合市場預期兼增派中期息，但大行擔心管理層調低銷售指引，公司股價跌逾5.1%。龍頭內房中海外（0688）及華潤置地（1109）績後股價同跌約5%。

個別股份受惠業績利好消息，例如安踏體育（2020）宣布100億元回購股份計劃，股價逆市升逾4.4%。翰森製藥（3692）中期盈利及派息均倍增，獲大行看好，股價急升13%「破頂」，是表現最好藍籌。

分析：恒指250天線有支持

耀才證券研究部總監植耀輝認為，內地A股走勢未有太大起色，而且觀望內銀等中資金融股業績，短期大市仍處好淡爭持格局，恒指在250天移動平均線（約17,274點）附近有支持，18,000點阻力較大，需要待內地經濟數據或股市改善，港股才有較明朗方向。

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