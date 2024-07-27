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經濟

美團次季經調整多賺78% 勝預期 「拼好飯」表現強勁 單日訂單破800萬

【明報專訊】美團（3690）次季收入及經調整溢利均勝預期，期內收入按年升21%至822.51億元（人民幣，下同）；經調整盈利136.06億元，按年升77.6%，同勝預期的106.1億元，集團昨再宣布不多於10億美元的回購計劃。管理層認為，消費趨勢不斷變化為各行業帶來挑戰，但消費者對本地商業需求仍強勁，對長期增長充滿信心。

明報記者 蕭嘉聰

美團次季經調整EBITDA按年升95.2%至149.97億元，即時配送交易筆數按年升14.2%至61.67億筆。核心本地商業分部方面，經營溢利按年升36.8%至152.34億元，外送新業務「拼好飯」表現強勁，單日訂單量峰值再創新高至突破800萬單；到店酒旅業務訂單量按年升逾60%，年度交易用戶及年度活躍商家數量均創歷史新高。

稱即時配送線上滲透率潛力巨大

集團首席執行官王興認為，雖然第二季受外部因素影響各項銷售目標，但集團跨消費場景的營運繼續帶動用戶規模和購買頻次穩步增長；「拼好飯」等新模式亦滿足對價格敏感消費者的需求，將繼續深化供應鏈管理，幫助商家提高效率和加強定價能力。對美團閃購而言，消費趨勢變化影響平均訂單價值，但對訂單增長影響有限，即時配送的線上滲透率仍有巨大潛力。

新業務經營虧損收窄至13億

他續稱，整體而言，核心本地商業業務仍保持穩定成長，集團有信心通過消費者需求轉變及供給結構性改善，帶來長期增長機會。

美團新業務分部增長加快，次季收入按年升28.7%至215.69億元，經營虧損亦收窄至13.14億元。王興指出，收入增長主要由小象超市及美團快驢所帶動，美團優選亦由今年2月起持續改善營運效率，不再關注全國市佔率，下半年亦會繼續該策略，相信虧損收窄情况將取決於業務規模。

批出最多10億美元回購

美團今年以來一共回購2.22億股份，總代價為233.3億元，績後公布董事會已批出不超過10億美元回購計劃，以及將適時註銷1.158億庫存股份。集團首席財務官陳少暉表示，美團致力通過業務增長或資本配置，提升長期股東回報，資本配置策略方面，資源將投向高投資回報率（ROI）投資，確保業務增長加強自由現金流，回購亦可抵消每年員工持股計劃帶來的攤薄效應。基於離岸現金儲備及市場情况，董事會批出10億美元回購計劃，體現了集團對業務發展和長期股價信心。

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