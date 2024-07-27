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經濟
香港地產

A&F每月150萬租希慎廣場7000呎舖 較爆疫時倍升

【明報專訊】零售市况欠佳，不少連鎖店結業，同時亦有外資品牌趁商舖租金回軟，擴充本港業務。美式服裝品牌Abercrombie & Fitch（下簡稱A&F）繼日前公布，將落戶新地（0016）旗下沙田新城市廣場，承租約1萬方呎巨舖，成為A&F新界區首間概念店後，最新再進駐核心零售區，以月租約150萬元承租希慎（0014）銅鑼灣希慎廣場一個約7000方呎舖，呎租約214元，較現時GU在2020年爆疫時以月租70萬元、呎租僅100元承租，高近一倍。

GU爆疫時月租低見70萬承租

據彭博社消息指出，有跨國公司趁本港物業市場價格下調，擴充業務，A&F是其中之一，先後租用兩大零售核心區的商舖，最新承租是希慎廣場1樓約7000方呎的商舖，該商場2樓已設A&F副線Hollister商舖。翻查資料，希慎廣場於2012年開業，當時上述商舖以月租350萬元租予國際時裝品牌GAP，呎租約500元，至2020年離場。及後迅銷（6288）旗下服飾品牌GU租用，月租約70萬元，租期至下周日（9月1日）。現時A&F以月租150萬元承租，租金已由低位回升，但尚與高位有一段距離。

至於A&F，在2012年零售高峰時進軍香港，首個商舖落戶於中環畢打行，以月約700萬元租用畢打行地庫至2樓共4層樓面，總樓面約2.5萬方呎，呎租約273元。該舖開業時，曾邀請了多名「大隻型男」作招徠，吸引不少顧客前來打卡，一時成為全城熱話。可惜好景不常，零售市况欠佳，A&F於2016年賠錢提早退租，並轉到商場設店，目前在尖沙嘴海港城，以及鄰近九龍塘站的又一城設有分店。

磁帶大王14億沽中環中心兩層

另市場消息指出，由資深投資者「磁帶大王」陳秉志持有的中環中心66及75樓全層，以平均呎價約2.8萬元售出，兩層合共5.1萬方呎，涉資逾14.3億元。若以陳氏2017年購入中環中心時的平均呎價3.3萬元計，呎價較7年低15%。

[香港地產]

相關字詞﹕陳秉志 中環中心 磁帶大王 希慎廣場

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