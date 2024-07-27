明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

官方樓價指數8年首失300點關 按月跌1.88% 8個月最大跌幅

【明報專訊】美國聯儲局下月有機會減息前夕，本港樓價持續下跌。差餉物業估價署最新公布，今年7月份私宅售價指數報296.8點（見圖），按月下跌1.88%，為去年11月以來最大單月跌幅，並連跌3個月，累跌4.13%，有關指數更為近8年首度跌穿300點大關。不過，有業界人士認為，隨着美國即將減息，本港樓價最快今季內喘定，預料全年樓價跌幅將維持年初預期的5%。

明報記者 林尚民

據差估署最新公布，7月私宅售價指數報296.8點，為2016年9月錄得296.2點、即近8年以來，首度跌穿300點水平，並較6月份的302.5點低1.88%，為去年11月份以來最大單月跌幅，有關數字已連跌3個月，累積跌幅約4.13%。若對比2021年9月的歷史高位398.1點，該指數則反覆下跌共25.45%。

首7月累跌4.66% 近3月共跌4.13%

值得留意，港府今年2月底公布「撤辣」後，私宅售價指數曾於3月、4月連升兩個月共2.38%，現時樓價跌幅已經超過當時升幅，若與去年12月比較，今年首7個月樓價累錄4.66%跌幅。換言之，今年樓價跌勢主要集中於5至7月份。若以單位類型分類，以中小型單位跌幅最明顯，其中實用753至1075方呎的C類中型單位，7月份樓價指數報282.4點，單月跌2.01%，為各類單位中單月跌幅最大的一類，連續3個月累跌3.42%；但若以3個月累積跌幅計，則以實用431方呎或以下的A類小型單位跌幅最大，有關指數最新報316.4點，較6月份下跌1.89%，若與4月份比較，則累跌4.56%。

中小型單位跌幅最明顯

對於樓價指數續跌，萊坊高級董事王兆麒分析指出，「撤辣」後成交雖一度急增，但因市場未再有利好消息，而高息口及新盤貨尾量囤積等因素，繼續拖累樓價下跌，預料短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。他又稱，隨着美國即將減息，雖然本港銀行或不會馬上跟隨減息，預計高息因素繼續影響上車買家、換樓人士及新做按揭，但預計今季內樓價或見底，第四季樓價在谷底反覆徘徊，而下半年整體跌幅或較上半年略為收窄，維持今年初預測樓價全年下跌5%。

業界料減息令樓價本季喘定

仲量聯行估價諮詢部資深董事謝偉鴻表示，二手住宅樓價下跌主要因為過去數月的新盤以低價開售，對二手市場造成競爭，令二手單位業主不得不降價以出售單位，同時普遍銀行貸款態度保守，令有意入市的買家卻步。他認為，現時租金上升，但樓價卻下調，投資住宅回報率較以前改善，當利率真正回落至合理水平，相信會刺激投資者入市，有助消化一二手樓。

[香港地產]

相關字詞﹕減息 差餉物業估價署 樓價指數

上 / 下一篇新聞

租金指數按月升逾1% 連升5個月創5年新高
租金指數按月升逾1% 連升5個月創5年新高
中原：銀主盤升至344間 17年來新高
中原：銀主盤升至344間 17年來新高
A&F每月150萬租希慎廣場7000呎舖 較爆疫時倍升
A&F每月150萬租希慎廣場7000呎舖 較爆疫時倍升
會德豐黃光耀：旗下部分項目擬售轉租
會德豐黃光耀：旗下部分項目擬售轉租
美團次季經調整多賺78% 勝預期 「拼好飯」表現強勁 單日訂單破800萬
美團次季經調整多賺78% 勝預期 「拼好飯」表現強勁 單日訂單破800萬
交行半年純利跌1.6% 復派中期息
交行半年純利跌1.6% 復派中期息
恒指挫182點 成交增至939億
恒指挫182點 成交增至939億
彭博：匯控艾橋智擬削減中層管理層
彭博：匯控艾橋智擬削減中層管理層
申洲半年多賺38% 股價仍挫半成
申洲半年多賺38% 股價仍挫半成
金管局推Ensemble沙盒 促進代幣化應用
金管局推Ensemble沙盒 促進代幣化應用
比亞迪半年多賺24% 不派息 料海外新能源車銷售佔比將升至近一半
比亞迪半年多賺24% 不派息 料海外新能源車銷售佔比將升至近一半
中海油中期純利逾797億 紀錄新高
中海油中期純利逾797億 紀錄新高
中石油爭取明年新能源業務佔7％
中石油爭取明年新能源業務佔7％
華潤置地半年核心純利跌4.7%
華潤置地半年核心純利跌4.7%
中海外半年核心純利跌23%
中海外半年核心純利跌23%
保誠半年新業務利潤升1%
保誠半年新業務利潤升1%
會財局：上年度190宗可跟進投訴新高
會財局：上年度190宗可跟進投訴新高
優品360半年賺1.2億 內地店年初全結束
優品360半年賺1.2億 內地店年初全結束
巴郡市值首破1萬億美元關 今年股價升近三成 遠超標指升幅
巴郡市值首破1萬億美元關 今年股價升近三成 遠超標指升幅
Burberry市值挫 或剔出富時100成分股
Burberry市值挫 或剔出富時100成分股
日擬撤入境旅客購化妝品等免稅額上限
日擬撤入境旅客購化妝品等免稅額上限
楊智佳：美團倘開市急升 宜候調整吸
楊智佳：美團倘開市急升 宜候調整吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：比亞迪電子或考驗27元
技術取勝：比亞迪電子或考驗27元
劉思明：績後股價現突破 內險股走勢改善
劉思明：績後股價現突破 內險股走勢改善
周顯：現代藝術品泡沫終會炒爆
周顯：現代藝術品泡沫終會炒爆
湯文亮：合約不平等 談何合約精神
湯文亮：合約不平等 談何合約精神
Bricks & Mortar Management王震宇：特朗普當選 港樓始有望回穩
Bricks & Mortar Management王震宇：特朗普當選 港樓始有望回穩
政府資助房屋供應大增 未來3年私樓市場最困難
政府資助房屋供應大增 未來3年私樓市場最困難