基金特區：減息利股市 施羅德看好新興市場 留意人工智能企業管治改革等主題

隨着8月步入尾聲，市場對美國聯儲局9月減息的預期持續升溫，同時開始憂慮美國消費市場轉趨疲弱。Kyrklund表示，近期投資者從新聞頭條上看到許多令人擔憂的事情，再加上美國總統大選等已知的不明朗因素，構成一個錯綜複雜的金融市場環境，認為目前對投資者而言，重要的是不要受市場噪音影響，並聚焦於對金融市場最為重要的因素。

美企業績佳 印證經濟「軟着陸」

對於環球市場最重要的因素，始終是經濟及企業盈利增長等基本面。Kyrklund稱，美國第二季經濟數據繼續證實該公司對美國經濟「軟着陸」的預期，期內經濟活動持續，通脹朝正確方向發展，利好相關企業盈利，環球主要央行已開始減息，預期聯儲局或將於秋季開始減息，鞏固了該公司對股票持正面看法的觀點。事實上，截至今年8月初，標準普爾500指數的第二季度業績期已經完成約75%，以已公布的業績計算，該指數第二季度的每股盈利增長率達14%（見圖），高於市場預期，也高於今年第一季度的8.2%，當中第二季度業績超過市場預期的企業數量，亦明顯較低於市場預期的為多。

往績顯示：美息見頂 亞股有好表現

環球股市基本面穩健，Kyrklund表示，鑑於企業盈利持續增長，看好下半年環球股市表現，惟當中美股估值相對較高，隨着美國開始減息，新興市場似乎更吸引，除估值較美股吸引外，減息往往利好新興市場表現，加上許多新興經濟體的通脹已受控，實行審慎財政政策，同時可受惠於當前的製造業復蘇。近藤續稱，目前備受市場關注的新興市場大部分來自亞洲，印度是其中之一，與歐美等已發展市場相比，這些亞洲市場的經濟長期增長動能較為強勁，環球製造業周期自今年起持續加速，亞洲區內的工業生產強勁，加上區內的能源轉型，以及新經濟領域的發展，有望帶動亞洲經濟持續向好，預期今明兩年亞洲經濟可保持強勁增長，區內企業盈利增長預期可望提升。

近藤並指出，美國貨幣政策仍是亞洲市場的主要驅動力，從歷史數據來看，當美國利率見頂或保持穩定時，往往有利亞洲股市表現，且亞洲市場估值仍被低估，在企業盈利持續增長的背景下，亞洲股市估值有望迎頭趕上，今年下半年看好區內三大投資主題，分別為人工智能、企業管治改革及印度增長潛力，基於區內的半導體企業有望持續受惠於人工智能發展，而日本企業管治改革為當地市場帶來顯著的上升動力，此趨勢有望擴展至其他亞洲市場，如同樣有推行相關改革的中國及韓國市場。

企管改革 有望擴展至中國韓國

減息亦將利好債券表現，對於亞洲債市，近藤表示，經過內房違約事件後，內房債在亞洲債市的比例已經有所下降，區內債市出現更多元化的企業債券，並提供更多高質素的企業債選擇，下半年較看好亞洲投資級別債券表現，基於此類債券的波動性較已發展市場債券為低，在未來宏觀經濟環境不確定的情况下，有望提供理想收益，由於印度繼續推進當地可再生能源發展，相關的公用事業企業債為其中一個具吸引力的選擇。

企業債黃金同受惠減息

黃金是另一可望受惠於減息的資產，Kyrklund表示，對下半年的黃金表現持正面看法，基於一般而言，聯儲局開始減息周期後，黃金往往表現向好，而在通脹持續，主權風險升溫的環境下，黃金更可為投資者提供保障，可用作對冲地緣政治風險及通脹風險，並認為即使美國減息，對下半年美元匯價不宜看得太淡，因美元為關鍵資產類別，且當美國開始減息時，環球不少地區也在減息，使美元相對於其他主要貨幣的匯價得到一定支撐，故仍看好今年下半年的美元表現。

劉敬華 明報記者

[基金特區]