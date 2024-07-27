明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

FINNIE主打細戶 毗鄰港鐵站享地利

FINNIE

【明報專訊】位處港島東的鰂魚涌，是集住宅、商業功能於一體的社區，區內有不少舊樓，吸引發展商在區內「插旗」，並發展新派住宅。坐落於芬尼街、由宏安地產（1243）發展的全新單幢盤FINNIE，全盤提供90個單位，主打一房及兩房戶型。樓盤賣點是享有地利優勢，鄰近太古坊，並毗鄰港鐵鰂魚涌站，相信自用或投資收租兩相宜。

明報記者 江俊洋

攝影 黃志東

鰂魚涌對上一個推出的主要新盤，是2017年10月恒地（0012）推出英皇道君豪峰。至於最新登場的FINNIE，屬舊契重建項目，樓花期長約21個月；項目毗鄰的行人天橋，連接港鐵鰂魚涌站，附近的英皇道亦有多條巴士線、電車供選擇，住戶出行十分便利。

位處芬尼街 一房最細245呎

FINNIE提供的90個單位，其中82伙屬標準一房及兩房戶，實用面積245至364方呎，分佈於3至26樓，每個標準樓層設4伙；另有8伙屬特色單位，位於2樓、27樓至29樓。

個別特色戶平台較內籠大兩倍

值得留意的是，2樓設有連平台特色單位，其中3伙的平台面積，皆大於單位內籠；以2樓D室為例，屬實用面積248方呎一房戶型，連872方呎平台，即平台面積約相等於單位內籠的2.5倍。

發展商提供兩個示範單位，其中25樓D室，實用面積270方呎一房間隔，入口玄關一側以偌大玻璃窗採光，設置鞋櫃及層架，客廳以深灰色佈置牆身，配上米白色梳化及雲石圓桌，打造低調而溫馨的氛圍。

樓底高 可訂製高身入牆櫃

單位樓層高度約為3.15米，可訂製高身入牆衣櫃。房間方面，雙人牀靠窗擺放，房內裝設轉角玻璃窗，提升採光度，亦屬單位賣點。浴室內籠以灰色為主調，佈置簡約，備有樂聲牌浴室寶、德國品牌Hansgrohe花灑套裝等，企缸浴屏門以「巴士門」設計，開關時更方便好用。

另一示範單位以25樓C室為藍本，實用面積361方呎兩房間隔，開放式廚房設於大門旁邊，備有曲尺形工作枱面，廚櫃轉角位加上特別設計櫃門，充分利用空間；單位附送法國品牌電器作交樓標準，包括電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐及雙門雪櫃。

客廳單位外連露台，屬近年常見的「三合一」露台，部分位置已預留擺放洗衣乾衣機，有別於一房戶將洗衣乾衣機放置於開放式廚房。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

相關字詞﹕新盤 鰂魚涌 睇樓手冊

上 / 下一篇新聞

港上月出口升13.1% 勝預期 往內地美國增長仍快 同期進口升9.9%
港上月出口升13.1% 勝預期 往內地美國增長仍快 同期進口升9.9%
京東50億美元回購 美市早段較港升7％
京東50億美元回購 美市早段較港升7％
拼多多持股蒸發千億 黃崢失中國首富寶座
拼多多持股蒸發千億 黃崢失中國首富寶座
安踏半年多賺63% 擬動用不超過100億回購
安踏半年多賺63% 擬動用不超過100億回購
信置全年基礎盈利跌15% 末期息維持43仙
信置全年基礎盈利跌15% 末期息維持43仙
攜程次季經調整純利升45% 勝預期 集團：內地暑假需求仍強勁 外遊帶動增長
攜程次季經調整純利升45% 勝預期 集團：內地暑假需求仍強勁 外遊帶動增長
農夫山泉中期多賺8% 茶飲收益升六成
農夫山泉中期多賺8% 茶飲收益升六成
商湯上半年收入增兩成 虧損收窄
商湯上半年收入增兩成 虧損收窄
澳博虧損大幅收窄 博彩淨收益增48%
澳博虧損大幅收窄 博彩淨收益增48%
潤電半年利潤升近四成 中期息增39%
潤電半年利潤升近四成 中期息增39%
恒大汽車盈警 料中期淨虧損逾202億
恒大汽車盈警 料中期淨虧損逾202億
富衛中期新業務價值升14%
富衛中期新業務價值升14%
內地上月規模以上工業企業利潤增4.1%
內地上月規模以上工業企業利潤增4.1%
華限礦物出口 打擊西方晶片商 歐市場鍺鎵價飈 分析：發出信號反擊美制裁
華限礦物出口 打擊西方晶片商 歐市場鍺鎵價飈 分析：發出信號反擊美制裁
任永力：美進入減息周期 或推升人幣一成
任永力：美進入減息周期 或推升人幣一成
朱克伯格：白宮2021年施壓fb 要求審查疫情內容
朱克伯格：白宮2021年施壓fb 要求審查疫情內容
楊智佳：盈利趨穩 潤電現價吸仍樂觀
楊智佳：盈利趨穩 潤電現價吸仍樂觀
港元定存高息精選
港元定存高息精選
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：歐元見短期回調風險
姜靜：歐元見短期回調風險
技術取勝：騰訊音樂料45元阻力大
技術取勝：騰訊音樂料45元阻力大
劉思明：港股偏強 高息中字頭股穩步向上
劉思明：港股偏強 高息中字頭股穩步向上
周顯：農地最有投資價值
周顯：農地最有投資價值
湯文亮：香港經濟 好似一鋪新牌
湯文亮：香港經濟 好似一鋪新牌
皇第複式轉陣放租 意向月租142萬 PRINCE WESIDENCE租出逾五成 平均呎租逾50元
皇第複式轉陣放租 意向月租142萬 PRINCE WESIDENCE租出逾五成 平均呎租逾50元
海璇2B2期連沽3伙 吸金逾1.32億
海璇2B2期連沽3伙 吸金逾1.32億
太古城天台戶呎售1.16萬 跌價三成
太古城天台戶呎售1.16萬 跌價三成
美聯中期賺1.7億 按年升3.5倍
美聯中期賺1.7億 按年升3.5倍
新世界粉嶺北擬建2300伙住宅
新世界粉嶺北擬建2300伙住宅
灣仔銀主商廈物業放售 市值3.4億
灣仔銀主商廈物業放售 市值3.4億
鄰近太古坊 租務料看俏
鄰近太古坊 租務料看俏
基金特區：減息利股市 施羅德看好新興市場 留意人工智能企業管治改革等主題
基金特區：減息利股市 施羅德看好新興市場 留意人工智能企業管治改革等主題