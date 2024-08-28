灣仔銀主商廈物業放售 市值3.4億

【明報專訊】經濟前景未明朗，市場再有銀主物業放售。萊坊投資部執行董事麥子興表示，灣仔皇后大道東83號商廈鴻翔中心1至26樓及天台，總面積約34,585方呎，佔全幢商廈業權約94%，已租出九成單位，代理估計，意向呎價約1萬元，即物業市值約3.45億元，上述物業將於10月9日截標。據悉，上述物業原業主具內地背景，2014年以近4億元買入上址83%業權後，曾獲准作酒店發展，及後物業淪為銀主盤。
另再有名人家族成員放售工商舖物業，美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，獲委託出售中環荷里活道224至226號季愷樓地下舖位及閣樓，總面積約1350方呎，業主意向售價約2580萬元，每方呎意向價約1.9萬元。據悉，物業由傅老榕家族成員傅鍾立愛於2012年6月3730萬元購入，及後由另一家族成員傅潔嫻或相關人士持有，若以意向價出售，帳面有可能蝕1150萬元或31%。
傅老榕家族成員放售荷里活道舖 意向呎價1.9萬
另中原（工商舖）高級分區營業董事馮潔玲表示，上環永安集團大廈28樓3至7室放售，總面積約5912方呎，業主意向價約1.23億元、意向呎價約2.08萬元；據悉，業主原以1.47億元放盤，近日調低叫價2400萬元或16%。